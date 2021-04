/Barrio Adentro: 18 sueños de amor y una canción de vida

Barrio Adentro ha fortalecido sus servicios con tecnología de punta.

No soy muy dado a las cifras, pero escribir que más de un millón 700 mil vidas han sido salvadas por la Misión Barrio Adentro en Venezuela es como decir que los milagros se visten de “ciencia” y de blanco.

Fundada en el año 2003 por el entonces presidente de la República Bolivariana Hugo Rafael Chávez Frías y el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, el proyecto social se ha arraigado en el corazón del país sudamericano gracias a una sólida estrategia basada en los principios de la atención primaria.

A través del desarrollo de programas de prevención y promoción de salud, la Misión llega hoy hasta las comunidades más aisladas y humildes, para devolver risas y sueños, equilibrio y bienestar.

Bien lo sabe la caraqueña Conchita Gaspar Sánchez a quien las salas de rehabilitación integral (SRI), gestionadas por los especialistas cubanos, les devolvieron la movilidad a sus 80 años de edad, tras una fractura de cadera.

También lo saben los cerca de 8 580 pacientes positivos al SARS-CoV-2, atendidos en los Centros de Diagnóstico Integral (CDI), de los que se han recuperado satisfactoriamente más del 90%.

O el joven Oscar Díaz, operado con éxito tras un aparatoso accidente que puso en riesgo su corazón y pulmones. O Milagro Ferrera, cuyo bebé estuvo a punto de nacer sin vida por la falta de una atención calificada.

Historias como estas las escucha el periodista dondequiera que va, dondequiera que mira, dondequiera que pregunta o se identifica como tal. Y es que la medicina cubana escribe desde hace 18 años páginas gloriosas en la historia de Venezuela.

Un 16 de abril se fundó Barrio Adentro y con el tiempo ha fortalecido un sistema de salud pública que ya cuenta con más de 570 CDI, 596 área de salud integral (ASI) y 586 SRI, puestas a disposición del pueblo sin cobrar un centavo. Todas equipadas con tecnología de punta a pesar de las limitaciones económicas y el asedio de Washington.

Entre sus trascendentales momentos se encuentra la creación del Programa Nacional de Formación en Medicina Integral Comunitaria, iniciado en 2005, con el diseño de un currículo novedoso, que rescata el humanismo y permite la inclusión de los sectores más desprotegidas de la sociedad.

Fruto de esta visión, la tierra de Bolívar exhibe con orgullo el egreso de casi 30 000 médicos integrales comunitarios; de ellos más de 14 000 graduados como especialistas en Medicina General Integral y más de 44 másteres en Asesoramiento Genético.

De igual forma sucedió en el año 2009, con la fundación del Centro de Genética Médica que ofrece una atención calificada para aquellas personas cuyos hijos padecen de anomalías congénitas o de enfermedades genéticas. Ellos ahora reciben una atención médica gratuita desde el momento de su gestación, hasta su crecimiento.

Por si fuera poco, el 5 de septiembre de 2020 se inauguró un moderno laboratorio de biología molecular enclavado en las instalaciones del Centro Nacional de Genética Médica “José Gregorio Hernández”, como garantía para la realización de pruebas asociadas a la detección del nuevo coronavirus.

Aún así hay quienes se empeñan en desvirtuar las cifras, los hechos, las intenciones. Pero la verdad tiene bocas y manos que hablan y hacen maravillas en nombre de la cooperación latinoamericana. La verdad es innegable: la Misión Barrio Adentro salva vidas en Venezuela.

Ojos, alma y corazón en un sueño hecho realidad

La Doctora Tania Frómeta Parra apenas tenía 35 años cuando fundó la Misión Barrio Adentro. Foto cortesía de la entrevistada.

La Doctora Tania Frómeta Parra apenas tenía 35 años cuando el líder histórico de la Revolución cubana se reunió con un grupo de galenos, ella incluida y les confió la tarea de fundar e impulsar la Misión Barrio Adentro.

Santiaguera como es, se siente estirpe de Mariana Grajales y quizás por eso no lo pensó dos veces, o quizás porque intuía la grandeza de la obra a realizar.

“Cuando llegué a Venezuela en 2003 vi que a pesar de las riquezas del país faltaba un médico que llegara hasta los lugares más apartados y humildes, faltaba un médico en la comunidad, así que rápidamente nos adaptamos y partimos hacia donde hiciera falta”, recuerda una de las fundadoras del proyecto social.

Llevaba 11 años de graduada en Cuba como médico general integral cuando asumió el más grande de los desafíos.

Hoy es la vice jefa primera de la Misión médica cubana en Caracas y agradece la oportunidad de intercambiar “cara a cara” con los pacientes, de “tocar” su realidad, de ayudarlos en todo lo necesario. Porque un médico no sólo cura heridas, sino que sana el alma; me dice.

Cuando comenzó la experiencia, el propio pueblo de Venezuela compartió sus hogares con los especialistas cubanos y a Tania la acogieron en una vivienda donde se convirtió en parte de la familia.

“Las personas que me recibieron podían incluso darse el lujo de acudir a clínicas privadas, sin embargo, confiaban tanto en la medicina cubana que nunca dudaron en atenderse con nosotros. Mira si es grande el destino que, al poco tiempo de vivir allí, la señora de la casa comienza a sentir malestar y varios síntomas que indicaban un infarto cardiaco. Como estaba cerca en ese momento pude diagnosticarla oportunamente y su vida se salvó”; cuenta la doctora.

Me explica que al principio muchas personas no creían en el servicio gratuito de Barrio Adentro; tampoco entendían cuando mochila al hombro llegaban los cubanos hasta lugares recónditos de la geografía. Pero siempre se abrieron puertas cuando otras se cerraban y hoy la Misión se ha ganado el corazón y la confianza de todo un país.

Tal vez muchos no lo sepan, pero desde su creación, el proyecto ha funcionado en cuatro modalidades: Barrio Adentro I, para la atención primaria y preventiva en los módulos, consultorios y clínicas populares (CP).

Barrio Adentro II, enfocado en servicios integrales de salud mediante los CDI, las SRI y los Centros de Alta Tecnología (CAT).

Barrio Adentro III, especializado en la atención a enfermedades crónicas y en el financiamiento a intervenciones quirúrgicas; y finalmente Barrio Adentro IV, dirigido a la construcción de centros asistenciales especializados como el Hospital Cardiológico Infantil, inaugurado en Caracas en el año 2006.

La doctora Tania me enumera los logros de cada una de las anteriores modalidades, pero lo más importante, aclara, no son las cifras; sino el agradecimiento de cada paciente, de cada persona a quien se le ha devuelto la salud, la vida, la sonrisa. Eso no tiene precio y ennoblece el espíritu como agua de manantial.

“A lo largo de los años se ha fortalecido el proyecto, se ha dotado con tecnología de avanzada. Ya llevo más de 8 años en Venezuela y desde la experiencia te digo que Barrio Adentro es luz, vida y salud para todas las comunidades en las cuales estamos presentes. En lo personal he crecido como ser humano y como profesional, aunque también cumplí misión en Brasil. La verdad, aquí seguiré dando lo mejor de mí por gente como esta, humilde y sencilla”, comenta la especialista.

Tania Frómeta Parra tiene dos hijas. Una de ellas siguió sus pasos y termina por estos días la especialidad en medicina interna; la segunda, estudia filosofía. Ambas fueron educadas en el espíritu humanista de la Misión Barrio Adentro.

La Misión Barrio Adentro en datos

Cortesía de la Misión médica cubana en Venezuela. Sobre el enfrentamiento a la COVID-19. Cifras actualizados hasta el 10 de abril de 2021.

Atendidos en cuerpo de guardia 638 772 casos sospechosos.

Ingresados 18 230 casos sospechosos

Atendidos 8 580 casos confirmados en los CDI, de los que se han recuperado más del 90%.

Realizados 2 287 830 pruebas rápidas.

Realizadas 145 351 422 pesquisas, casa a casa.

Puesto en marcha el laboratorio de biología molecular con profesionales de la brigada médica cubana en el 2020. Realizados 124 442 exámenes de PCR.

En 2020 se incorporó la Brigada Henry Reeve cuyos resultados finales fueron:

Atendidos 1 010 pacientes venezolanos en hospitalización y 77 en consultas.

Atendidos mil 052 pacientes cubanos en consultas y 1 820 de hospitalización acumulados.

Procederes de enfermería a los cubanos 28 068 y 103 000 a venezolanos.

Sobre el desempeño histórico

Realizadas 1 468 553 750 consultas médicas y estomatológicas.

Realizadas más de 3 700 000 cirugías (2 553 328 en CDI y 47 347 en instituciones venezolanas, 1 101 387 Misión Milagro).

Atendidos 66 626 688 pacientes en las ópticas.

Examinados en Odontología 73 252 089 pacientes.

Atendidos en SRI más de 168 000 000 de pacientes (168 318 257 y tratamientos aplicados 1 491 157 025).

Realizados más de 761 000 000 de exámenes diagnósticos (706 156 979 exámenes diagnósticos en CDI, 54 661 342 en CAT y 478 623 en centros cardiológicos).

Salvadas más de un 1 700 000 vidas (305 078 en CP y 1 484 472 en CDI).

Realizados más de 158 000 partos (1 369 en consultorios, 24 163 en CDI y 132 822 en instituciones venezolanas).

El intercambio directo con el paciente es prioridad para este proyecto social.

La medicina cubana escribe desde hace 18 años páginas gloriosas en la historia de Venezuela.

Tomado de Cubadebate