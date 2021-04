/El tío nuevo y el abuelo eterno

Dicen que mi abuelo materno Ángel Calaña era el hombre más inteligente de un pueblito granmense llamado Belic, del cual era una especie de alcalde que todos los hombres respetaban y las mujeres soñaban meterse en su cama, aunque mi abuela les bajaba la calentura a él y a ellas en un satiamén… a veces sutilmente y otras a golpes.

Me cuenta mi mamá que ella y sus hermanas, en ocasiones, maldecían ser sus hijas porque ningún hombre se atrevía a cortejarlas. La suerte es que siempre se las ingeniaban para empatarse con los guardaespaldas con los cuales él las mandaba a las fiestas. Mi abuelo cambiaba de guardaespaldas con mucha frecuencia… supongo terminaba enterándose. Y eran también muy guapos todos… a lo mejor lo que estaba era haciéndoles un favor.

El último recuerdo nítido que tengo de mi abuelo es de un día que viajábamos de Bayamo a Niquero y mi abuela me encargó su cuidado mientras compraba algo para comer. Yo, niña al fin, me entretuve y él, demente como estaba, se perdió en la terminal. Puedo sentir todavía la angustia de mi abuela buscándolo entre la gente, intentando no descuidar el equipaje no fuese a perderse también y nuestro ómnibus a punto de salir. Siento otra vez el sentido de culpa.

Recuerdo también que cuando abordamos, todos comentaban que mi abuelo estaba loco y yo le pregunté a mi abuela si era verdad y las dos empezamos a llorar. Desde entonces ese es uno de mis grandes miedos: perderme en la locura… y no hay un momento límite de mi vida en que no me parezca que estoy otra vez en aquella terminal.

Mi abuelo, en su lecho de muerte, contaba las anécdotas de la Sierra más increíbles y hermosas que he escuchado… mezcla de realidad y delirio… de lo vivido y lo que le hubiese gustado vivir. El bajó como Primer Teniente… liberó Belic y ahí se quedó… supongo que eso hace la gente de mi familia… quedarse en los pequeños lugares.

Ayer, alguien se me reveló en un mensaje como uno de sus hijos fuera del matrimonio con mi abuela y me envió como prueba esta foto que él le dedicara.





También me dijo que supo de mí porque escuchó mi entrevista en el live por Facebook del grupo Buena Fe y se ha puesto a leer todas mis crónicas y se ha emocionado muchísimo al descubrir que tengo las mismas dotes para la escritura y la oralidad que mi abuelo. Se me ha apretado el pecho hasta casi no poder respirar y ahora siento unos deseos enormes de que alguien, otra vez, delegara en mí la responsabilidad de cuidar a mi abuelo para hacerlo mejor.

Por: Yuliet Calaña