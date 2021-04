/COVID-19 en el mundo: India rebasa los 18 millones de contagios

La India rebasó este jueves los 18 millones de contagios de la COVID-19 desde el comienzo de la pandemia después de registrar en las últimas 24 horas un nuevo récord de casos del coronavirus SARS-CoV-2.

El Ministerio indio de Salud informó que durante el último día 379 257 personas contrajeron la enfermedad viral, para elevar el total a los 18 376 524.

Según un reporte de Telesur, la India es la segunda nación en el mundo más afectada por la pandemia de coronavirus, sólo detrás de Estados Unidos (EE.UU.), que acumula 32 983 695 de contagios.

La dependencia sanitaria indicó que en la jornada fallecieron 3 645 personas por la COVID-19, un nuevo máximo, para sumar 204 832 defunciones confirmadas.

India se ubica como el cuarto país con más muertes por el SARS-CoV-2 por detrás de Estados Unidos, Brasil y México.

El alza de contagios elevó la ocupación en los hospitales y de las camas de cuidados intensivos en la capital Nueva Delhi.

Aunado a esto, la crisis sanitaria se ha visto acentuada por la insuficiencia en el suministro de oxígeno medicinal.

La empresa Suzuki anunció que cerrará sus plantas en el país para destinar oxígeno a pacientes de la COVID-19.

El portavoz de la Cancillería de la India, Arindam Bagchi, confirmó la llegada este jueves a ese país del segundo vuelo enviado por Rusia con ayuda para hacer frente a la COVID-19, mientras trascendió que Nueva Delhi comenzará a inmunizar a sus ciudadanos con la vacuna rusa Sputnik V a partir del 1 de mayo.

El puente aéreo entre ambas naciones quedó establecido el miércoles, tras una conversación telefónica sostenida entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el primer ministro de India, Narendra Modri.

20 Oxygen Concentrators, 75 Ventilator, 150 Bedside monitors, 2,00,928 Fabipiravir/Coronavir from EMERCOM of Russia were received by @IndianRedCross today early morning and handed over to @MoHFW_INDIA #CovidIndia #RussiaIndia #Unite2FightCorona pic.twitter.com/7McPZbZHyZ