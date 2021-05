/Un Primero de Mayo hace 60 años

El Primero de mayo de 1961 tuvo lugar un desfile de largas 14 horas, donde al finalizar Fidel Castro presentó el embrión de lo que sería su más acabada definición de Revolución, dada a conocer en una fecha similar en el año 2000.

“La Revolución es un cambio profundo, no es una tomadura de pelo, no es un engañabobos. La Revolución es un cambio profundo y no una perdedera de tiempo”.