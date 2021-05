/¿Cómo se gesta la contrarrevolución en Cuba?

Humberto López presenta cómo funciona esa nueva contrarrevolución, el uso intencionado de redes sociales y medios digitales, así como los actos de vandalismo terrorista y sus vínculos, articulados para la desestabilización de la sociedad cubana.

Humberto López presenta cómo funciona la «nueva» contrarrevolución en Cuba. Autor: Canal Caribe

Los contrarrevolucionarios pagados desde Estados Unidos insisten en articular provocaciones para subvertir el orden en Cuba.

Documentos presentados en el Noticiero Estelar de la Televisión Cubana.

Iniciativa Cubana para la Innovación Social y Cultural: auspiciada guiada y financiada desde el exterior

InCuba

Iniciativa Cubana para la Innovación Social y Cultural

El presente proyecto tiene como objetivo apoyar iniciativas innovadoras de jóvenes cubanos de 18 a 35 años con impacto social y cultural en Cuba. Para ello, se seleccionarán a 15 jóvenes que hayan presentado sus ideas de proyectos o proyectos en marcha al 8 de febrero de 2019, y el día 22 de febrero se comunicará quienes serán los becados a participar en un plan de acción de 18 meses comenzando en abril de 2019 y finalizando en septiembre de 2010. Los beneficios de participar en InCubaconsisten en:un módulo de capacitación con herramientas de gestión de proyectos, comunicación y monitoreo en forma presencial; un segundo módulo de capacitación específico por el área de desarrollo del postulante a demanda del mismo a realizarse en forma virtual junto asesiones de mentorías por parte de un profesional vinculado a la temática a desarrollar; intercambios de experiencias con sus pares a nivel nacional e internacional y apoyo económico para la implementación del proyecto.

Se valorarán los proyectos que incluyan actividades innovadoras, que cubran temas inéditos o cuya demanda social no ha sido satisfecha. Acontinuación se brindan algunos ejemplosde ideas de proyectos o proyectos en marcha:

Creación o mejora de proyectos de comunicación y medios digitales como ser revistas, blogs, páginas, etc;

Expansión territorial de una organización social o cultural que quiera establecer una sede en otra provincia o ciudad.

Investigaciones y publicaciones, obras culturales, exposiciones y audiovisuales que aborden temas de la preocupación de la sociedad, sea de educación, trabajo, medio ambiente, rescate cultural, respeto a las minorías, etc.

Acciones colectivas para la mejora del medio ambiente.

Para mayor información escribir a: incuba2019@gmail.com

Requisitos

Ser cubano con residencia permanente en la República de Cuba.

Tener entre 18 y 35 años.

Tener una idea de proyecto o liderar un proyecto en marcha.

Implementar dicho proyecto con un grupo de personas o con miembros de una organización o un proyecto mayor.

Asumir la responsabilidad de participar en todas las instancias de Incuba entre abril de 2019 y septiembre 2020.

entre abril de 2019 y septiembre 2020. Contar con pasaporte o en caso de ser seleccionado realizar el trámite para obtenerlo antes del 31 de marzo.

Completar y enviar el formulario adjunto al email incuba2019@gmail.com o completar el formulario en líneahttps://docs.google.com/forms/d/1K60MBtc4DJ_pYcACucyl63ShNYpQ_5oiu3-yIouH-KE/edit?ts=5c470450

Cronograma y Beneficios

Abril: Participación en un taller de capacitación a realizarse durante 10 días en Colombia para la planificación o el fortalecimiento del proyecto presentado. Todos los gastos serán cubiertos por el Proyecto InCuba (vuelos, hotel, traslados, alimentación y materiales de capacitación).

Participación en un taller de capacitación a realizarse durante 10 días en Colombia para la planificación o el fortalecimiento del proyecto presentado. Todos los gastos serán cubiertos por el Proyecto (vuelos, hotel, traslados, alimentación y materiales de capacitación). Mayo-Junio: Presentar lo trabajado en Colombia al equipo de trabajo en Cuba y consensuar un plan de trabajo en un encuentro o serie de encuentros a realizarse entre los meses de mayo y junio. Se brindará un pequeño fondo para cubrir los gastos para la realización de estos encuentros (traslados, comunicación, internet, materiales). Se deberá enviar el informe de las actividades realizadas el Plan de Trabajo Final el 30 de junio.

Presentar lo trabajado en Colombia al equipo de trabajo en Cuba y consensuar un plan de trabajo en un encuentro o serie de encuentros a realizarse entre los meses de mayo y junio. Se brindará un pequeño fondo para cubrir los gastos para la realización de estos encuentros (traslados, comunicación, internet, materiales). Se deberá enviar el informe de las actividades realizadas el Plan de Trabajo Final el 30 de junio. Julio: Selección y aprobación de los planes de trabajo. Envío de primera cuota del fondo de apoyo para la implementación.

Selección y aprobación de los planes de trabajo. Envío de primera cuota del fondo de apoyo para la implementación. Agosto 2019-Agosto 2020: Implementación de Proyectos. Sesiones mensuales de mentorías, informes trimestrales de gestión y monitoreo, intercambio de experiencias con jóvenes a nivel nacional e internacional.

Promoviendo la Libertad de Expresión a través del Arte, ¿quiénes están detrás?

Nombre de su organización: Asociación Civil Cultura Democrática

Título de proyecto: Promoviendo la Libertad de Expresión a través del Arte

País o región en el cual proponen efectuar el proyecto: Cuba

Monto solicitado (en dólares americanos): $60.486

Fecha de inicio y conclusión de proyecto: 1 de Abril de 2020 al 31 de marzo de 2021

¿Es la primera vez que su organización solicita un convenio de la NED?: No

Correo(s) electrónico(s) principal(es): info@cultdemocratica.org

Coordinador Programa: Luis Alberto Mariño

Mobile: +54 9 11 3933 6784

E-mail: arte@cultdemocratica.org

Numero de Teléfono: +54911 2270 4818

Dirección: Marcelo T. De Alvear 1361 Piso 4 Dpto C

Pagina web de su organización: www.cultdemocratica.org

Espacios de la Memoria: Promoción de Investigación y Creación de Arte Cubano

Resumen del Proyecto

El proyecto busca potenciar Ánima, un colectivo de artistas que funge como espacio alternativo donde artistas e intelectuales cubanos, que trabajan parcial o totalmente independientes de las instituciones estatales, puedan ampliar sus relaciones y proyectos dentro de la isla e intercambiar con artistas e intelectuales de Argentina y de la región. De esta manera, se ampliará el espacio de influencia de la sociedad civil cubana independiente en ámbitos donde se compartan visiones y proyectos desde una perspectiva democrática. A través de estos espacios autónomos de intercambio cultural, desde el foro de debate, las exposiciones de arte, las obras teatrales, y los conciertos de música, podrá integrarse la sociedad civil cubana en su más amplia representación.

Además de potenciar el trabajo interno en la isla, realizar presentaciones abiertas en Cuba, se buscará crear lazos de cooperación y el intercambio con artistas argentinos, y para ello se realizarán eventos, presentaciones en espacios públicos tales como universidades y centros culturales para presentar los testimonios de los artistas cubanos.

Contexto y Justificación del Proyecto

Ante los esfuerzos del régimen cubano de aumentar las restricciones a la libre expresión y libre reunión de los artistas e intelectuales, estos han reaccionado ampliando el número de miembro de la comunidad de artistas que critica abiertamente al régimen. Por ello, la necesidad de apoyar los espacios de creación independiente en Cuba es de vital importancia.En el primer año del proyecto, algunos de los integrantes del equipo han sufrido la represión, las amenazas por parte del Gobierno de Cuba que de alguna manera, ya está aplicando el decreto ley 349 que supuestamente estaba siendo reconsiderado. A su vez, los artistas argentinos y latinoamericanos en general, permanecen sin conocer esta realidad represiva que sufren sus pares cubanos. A pesar de los múltiples ejemplos de censura de las instituciones culturales del gobierno cubano, todavía en muy amplios sectores de Latinoamérica vive la errónea idea de que la revolución cubana es una semilla de experimentación, creación y libertad por lo que se alejan de toda iniciativa que sea crítica del régimen. Esta doble censura al interior y hacia afuera de Cuba debilita y frustra muchos proyectos. Estos artistas cubanos que tienen inquietudes y buscan solucionar contradicciones y exponer sus criterios con autonomía generalmente no encuentran plataformas donde entablar un diálogo franco y responsable que alimente y potencie sus soluciones desde la más absoluta autonomía.

Desde Cultura Democrática se apoyará a visibilizar las actividades que desarrolla Ánima, un colectivo de artistas e intelectuales de Cuba, que hace 10 años trabajan en proyectos artísticos multidisciplinarios y que, desde comienzos del 2019 se han ido organizando en forma cada vez más sistemática.

Objetivos

Promover la libertad de expresión en Cuba a través del arte. Contribuir a la concientización sobre la realidad cubana entre artistas e intelectuales argentinos.

Actividades:

Descripción de las actividades:

Primeramente, se va a trabajar con el grupo de artistas e intelectuales ya conformado durante el primer año del proyecto, organizados en una distribución de tareas por los 4 coordinadores de áreas y proyectos y los 8 artistas directamente implicados en el proyecto. Y por otro lado, se seguirá ampliando la comunidad con nuevas convocatorias a sumarse a los proyectos existentes y a sumar nuevos, siempre que se centren en la reconstrucción de los procesos de la memoria en Cuba. Esto quiere decir que la memoria se abordara a través de la investigación sobre espacios y lugares significativos que han quedado olvidados en el régimen actual. Los artistas podrán trabajar a través de objetos recuperados y entrevistas que colecten la memoria oral no visibilizada. Por otra parte, podrá haber también intervención directa en documentos históricos (oficiales y clandestinos) para sacar a la luz todas las aristas posibles de interpretación. La utilización de la obra de arte contemporánea como archivo histórico abierto a la discusión es una estrategia que varios artistas cubanos de la generación de los 2000 han utilizado con frecuencia.

Se continuarán con las reuniones de sociabilización de las investigaciones, a través de las presentaciones intermedias, los work in progres, con una convocatoria en algunos casos de boca en boca y apelando a que cada uno tiene sus contactos y su espacio social diverso y otras a través de las redes sociales. Esperamos que a partir de estas relaciones se logren buenas convocatorias de público. En el último trimestre del proyecto, se hará un evento anual, con mayor diversidad de público ahondando en multitud de estrategias de integración y comunicación.

Actividad #1: Encuentro entre diversos espacios creativos independientes de Cuba

Coordinadora General: Anamely Ramos

Desde el Archivo Ánima, se trata de rescatar primeramente la memoria del trabajo realizado por muchos de los integrantes de este colectivo, las diversas exposiciones grupales llevadas a cabo desde el 2010 hasta la fecha. Además, se desarrollan los temas y motivos principales de estas exposiciones para revitalizar el debate sobre los espacios de creación en Cuba. Socializar y extender esta memoria implica ordenar muchos documentos, artículos, documentaciones, pero a su vez crear otros y finalmente articular la mayor parte de la información y comunicarla de diferentes formas. Producto: Página web y artículos

Actividad #2: Segunda exposición foto-libro e instalación libro artístico

Exposición de foto-libro que muestra su serie de fotos callejeras, una suerte de retrato de la ciudad de La Habana y su gente desde la perspectiva de encontrar lo extraordinario en lo cotidiano. Estas fotos también pueden ser socializadas en la página acompañando otros proyectos.

Producto: Exposición y Foto libro

En la investigación Memoria(s), Camila profundiza en diversas fuentes de la historia más reciente cubana y sobre todo saca a la luz rostros familiares en donde la sociedad en su conjunto se refleja. A partir de relatos aparentemente muy particulares, salen a flote innumerables metáforas sobre lo que ha sido y es el proceso llamado ‘‘Revolución Cubana’’. La familia vuelve a ser en su caso un reservorio de la memoria, quizás también de la memoria que posibilita la cordura en una sociedad que se ha perdido a sí misma.

Producto: Libros e instalación plástico

Actividad #3: Visitas culturales en grupos

El proyecto Itinerarios, es una plataforma grupal de visitas a lugares de la historia cultural cubana, emplazados en La Habana y otros lugares puntuales del país. Para esto realiza una investigación exhaustiva sobre estos espacios y la relación entre ellos para poder elaborar recorridos y narrativas que expliquen procesos y una historia muchas veces olvidada y traumática. La investigación incluye convocar colaboradores que nos acompañen en esta labor de reconexión cultural, un peregrinar que debe ser documentado por y que devuelve estos lugares al ruedo de las interpretaciones. También desarrolla el trabajo con las referencias que llevará la página web de Ánima, este no sólo será de libros sino también de materiales audiovisuales.

Producto: Página web y artículos

Actividad #4: Ponencias sobre la Memoria de la Democracia

Memoria de la Democracia pretende abordar el período de la historia de Cuba donde las instituciones políticas y del estado asumieron el modelo democrático-representativo y el sistema jurídico constitucional se fundamentó en la protección teórica de los derechos civiles y políticos clásicos al mismo tiempo que se ampliaba paulatinamente a la declaración y protección de otros derechos fundamentales de naturaleza económica y social. Se trata de un período de la historia cubana que ha sido objeto de distorsión deliberada, tergiversación, manipulación y difamación por parte de la maquinaria propagandística del estado totalitario establecido desde hace seis décadas en la isla y que ha utilizado al pasado período republicano como “hombre de paja» para descalificar cualquier alternativa al nuevo orden establecido, especialmente una que contemplara la democracia representativa y el pluralismo político como paradigmas. Memoria de la Democracia pretende ser una búsqueda en torno a la reconstrucción de los valores democráticos que de tanto descrédito inmerecido han sido objeto. Sin adscribirse a estrictos moldes metodológico que le otorguen valor académico al resultado, lo que se pretende es una suerte de libre pre-investigación.

Producto: Archivos, reseñas y artículos

Actividad #5: Presentaciones de libros

. El proyecto consiste en un libro de cuentos, dividido en tres partes, la historia de tres señores, embajadores psíquicos que explican su idea sobre la existencia humana, el orden de las cosas y la naturaleza de la creación. Estos seres sobrenaturales se relacionan con su manifestación terrenal, el artista da fome, considerado un artista sin éxito por sus contemporáneos. Los relatos se construyen a través de las memorias del escritor, las conversaciones con amigos, sus conocimientos astrológicos, imágenes de la ciudad, dando lugar a una narración onírica pero que se conecta sutilmente con la cotidianidad del cubano, llena de melancolía y desilusiones.

Para Ánima, elabora una suerte de mapa de La Habana a través de crónicas y relatos de sus vivencias en ella, memorias familiares y propias, testimonios, y la recreación de acontecimientos históricos. En su primera entrega nos envió veinte crónicas que componen el libro Cartas de La Habana, al que le incluimos fotos, conformando un material nuevo que será socializado paulatinamente en la página y tal vez impreso.

Actividad #6: Difusión en la página web, emailing y redes sociales sobre investigaciones.

Tiene el objetivo de rescatar la memoria histórica de la Peña del Júcaro Martiano que se ha celebrado ininterrumpidamente en Camagüey desde 1995. La Peña fue iniciativa de un grupo de admiradores de la obra de José Martí que deseaban crear un espacio para la discusión de temas culturales, históricos, políticos y sociales en un clima de respeto y libertad. A lo largo del tiempo ha acumulado un amplio archivo que debe ser ordenado y estudiado como testimonio del valioso trabajo que sus miembros han realizado para difundir los valores democráticos en los que el pensamiento martiano se formó.

Producto: Archivo, artículos y reseñas

Este proyecto indaga en la relación entre arte y archivo a través de la obra de artistas cubanos contemporáneos. El archivo como método, como proceso y como resultado está presente en la obra de un número creciente de artistas. Isel Arango se propone aproximarse a un tema recurrente en el arte contemporáneo, pero especialmente delicado en Cuba, país donde la memoria, aquello que se archiva, permanece en la nebulosa del secreto o es manipulada con fines políticos evidentes y se transforma en un producto tamizado por la ideología. ¿Cómo asume el arte cubano el reto de la memoria? ¿Qué características adquiere el registro de los hechos presentes y pasados en manos del artista? ¿Cómo y por qué los colecciona y elige? ¿Qué valor añadido adquiere la técnica del archivo en manos del artista en cuanto a valor significante? Estas son algunas de las interrogantes a las que pretende dar respuesta o al menos abrir el debate.

Producto: Archivo, artículos y reseñas

El proyecto Naturaleza y Cultura sobre la Sociedad Naturista Pro-vida intenta rescatar muchas de las dinámicas sociales que emergieron en la joven República de Cuba. Esta sociedad fue fundada, la cual fue creciendo y realizando importantes aportes al tejido social cubano de principios de siglo. Fundaron revistas, emprendimientos económicos y sitios culturales que promovían sus ideales de una cultura con más pensamiento sobre la sanidad de lo natural. Además, el investigador desarrolla un proyecto titulado: Disgresiones de la memoria. En este proyecto ahonda sobre la relación conflictiva entre historia e ideología. En Cuba se ha querido hacer de la historia, ideología, se la ha construido oficialmente sesgada y caprichosa, de puros riñones partidistas. En ese proceso la han falseado hasta el absurdo de un mal cuento que nadie desea escuchar. Y la memoria se desvanece entre la indiferencia y la pesadilla.

La opción de muchos podría ser simplemente el olvido, pero vivir sin pasado es regresar a la peor de las infancias. Se puede perder la memoria pero no se puede recuperar la inocencia. Por eso, este grupo de investigación está bajo el imperativo de rehacer la memoria como nación, extraerle el veneno que le han inoculado durante décadas y al cual nos hemos hecho inmunes olvidando, es decir, muriendo. En Cuba se ha padecido por un futuro utópico, lleno de promesas sospechosas, y también por la utopía del pasado, como si estos lodos de hoy no vinieran de alguna parte. El desengaño, como dice el refrán, es la primera causa de muerte en el mundo de las ilusiones y aquí, disculpando el sarcasmo, hace la zafra. Se sabe que el próximo paso depende en gran medida de los que le precedieron y desde la memoria decidimos a dónde vamos, advertimos a dónde no queremos ir. Ella nos devuelve a la realidad pero el olvido, complemento útil en la medida adecuada, nos ha vencido el juicio.

Producto: Archivo, artículos y reseñas

Actividad #8: Conferencias en universidades y exposiciones en centro culturales de Argentina

Para la articulación y creación de vínculos regionales, tras el primer año de haber presentado sus ideas y proyectos en Argentina en diversas universidades públicas y privadas como, la Universidad Nacional de las Artes (UNA) la Universidad Nacional de Buenos Aires, Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Católica Argentina (UCA), así como en centros culturales comunitarios. Esperamos esto provoque el intercambio e interés de artistas argentinos para establecer vínculos y proyectos a futuro.

Indicadores y medios de verificación de actividades:

Reunión inicial de presentación de conclusiones del primer año y de planificación del segundo año de actividades de Ánima de unas dos horas de duración, con la participación de miembros de la comunidad de artistas e intelectuales en La Habana y en Camagüey. Reuniones mensuales de equipo para el monitoreo de desarrollo y ampliación de los proyectos de investigación cultural que se iniciaron durante el 2019 y creados nuevos, a través de la puesta en escena de ejercicios artísticos. Permanente desarrollo de líneas de investigación relacionadas a la construcción de la memoria y los sitios de memoria en Cuba y publicarlas en la página web anima.org. (Ver Descripción de proyectos en Actividad #7) 6 eventos semi-públicos, uno cada dos meses aproximadamente, según avance de los proyectos, con la participación de aproximadamente unos 20 artistas, intelectuales convocados de boca en boca. 1 evento anual de al menos media jornada con una convocatoria de aproximadamente 50 personas con conclusiones del año, paneles, artistas de otros grupos y de la sociedad civil invitados. 6 videos cortos de promoción de los eventos con entrevistas a los artistas y participantes. 1 página web quincenalmente actualizada con publicación de artículos, entrevistas, libros, fotos, videos, entre otros materiales de interés a la construcción de la memoria en Cuba que devele aristas invisibilizadas por la historiografía oficial. 4 Conferencias en universidades nacionales y privadas presentando conclusiones de los proyectos y generando espacios de intercambio. 2 Exposiciones y muestras en centros culturales en Buenos Aires y Córdoba. Difusión en la prensa de las actividades realizadas y entrevistas a los artistas cubanos. Plan de Evaluación:

Objetivo #1: Promover la libertad de expresión en Cuba a través de las artes

Fortalecimiento de Ánima como un colectivo autónomo de artistas e intelectuales que produce contenidos de alta calidad y profesionalidad integrando a profesionales de campos diversos en Cuba.

Consolidación de los vínculos de trabajo entre artistas e intelectuales cubanos entre si y con la sociedad civil democrática en Cuba.

Publicaciones periódicas, creación de archivos con los materiales encontrados y realización de obras desarrolladaspor los artistas involucrados y puestos en función del público.

Objetivo #2: Contribuir a la concientización sobre la realidad cubana entre artistas e intelectuales argentinos.

Promover una visión crítica y realista de la realidad cubana durante las actividades desarrolladas en el debate abierto con el público y entrevistas entre los artistas cubanos y argentinos en al menos 3 medios de comunicación.

Establecimiento de alianzas estratégicas entre artistas cubanos y artistas argentinos con una proyección regional, que ayuden a canalizar el potencial creativo y crítico para enfrentar los dilemas contemporáneos sin caer en estereotipos anquilosados.

Evaluación del Primer Año:

A partir del trabajo realizado este primer año se abren muchas posibilidades de crecimiento y consolidación. A pesar de que el núcleo principal de este colectivo se conocía y colaboraban desde hace más de diez años en diversos proyectos, este primer año se logró constituir un equipo estable de trabajo. Esta organización posibilitó ampliar las bases de coordinación y articulación desde una identidad establecida como grupo Ánima. A partir de lograr esta identidad grupal se trabajó en la creación de identidad visual y se creó un logo y posteriormente una página web para visibilizar y cohesionar los distintos proyectos que se van desarrollando.

A su vez, las presentaciones llevadas a cabo en Argentina posibilitaron la promoción del arte independiente cubano. Además de lograr hacer una exposición colectiva, en donde se mostraron obras de varios artistas cubanos, se hicieron presentaciones y conversatorios sobre diversos temas relacionados con la historia de los proyectos realizados por este colectivo. Esto posibilitó hablar de otros espacios alternativos de la Isla, de la situación actual del arte independiente cubano potenciando el intercambio con los artistas invitados y público general.

En Cuba se logró crear varias líneas de proyectos en donde el rescate de las memorias acrecienta la búsqueda y la profundización en nuestra realidad. La articulación de estos diversos proyectos que que abarcan un amplio abanico entre la propia investigación histórica, la documentación y la creación de archivos, la creación de obras de arte y el rescate de sitios de la historia alternativos, posibilita una múltiple expansión de estos contenidos y muchas proyecciones para su desarrollo futuro.

Antecedentes Organizacionales:

Cultura Democrática es una organización de la sociedad civil con sede en Argentina dedicada a la investigación, capacitación y el apoyo de iniciativas ciudadanas que contribuyan al fortalecimiento de la cultura política humanista. Tiene como misión promover la democracia y la defensa de los derechos fundamentales basados en los valores como la solidaridad y el principio de subsidiaridad, donde el centro es la persona, la organización de la vida social es a través de grupos intermedios, tales como las organizaciones de la sociedad civil, y el Estado se orienta al bien común.

Coordinador del Proyecto en Buenos Aires:

Micaela Hierro Dori. Politóloga e internacionalista con 8 años de experiencia coordinando proyectos de apoyo a la sociedad civil cubana.

Funciones: Responsable legal de la aprobación y emisión de los pagos durante la gestión presupuestaria, visión estratégica del proyecto en sintonía con la sociedad civil cubana y estudio estadístico sobre el acercamiento de artistas al movimiento democrático cubano. Aprobación de reportes impositivos.

Luis Alberto Mariño Fernández. Compositor y violinista cubano que participó en distintas plataformas artísticas. Realizando proyectos en varias de las semanas de teatro cubano/noruego‘’Ibsen’’,y en distintos proyectos de teatro como la semana de teatro alemán, la semana de teatro polaco y en el estreno por primera vez en Cuba de una obra de Václav Havel, auspiciado por la embajada de la república Checa. También en varias exposiciones de arte contemporáneo como; ‘’Quinto Día’’, ‘’Zone’’, ‘’Pan y circo’’. Paralelamente trabajó ayudando a la sociedad civil independiente cubana primeramente en el Movimiento Cristiano Liberación y después en la Campaña Cuba Decide participando en foros y eventos regionales. Actualmente reside en Argentina, es doctorando en composición musical en la Universidad Católica de Argentina, trabaja en la Universidad Nacional de las Artes y otros espacios artísticos en el ámbito de dos municipalidades de la Provincia de Buenos Aires.

Funciones: Responsable de la gestión administrativa y de coordinación general del proyecto, organización de actividades de enlace de artistas cubanos con artistas latinoamericanos en Buenos Aires, redacción de informes trimestrales, monitoreo del cumplimiento de indicadores y de la evaluación del proyecto.

Coordinadora del Proyecto en La Habana:

Anamely Ramos González. Licenciada en Historia del Arte y Master en Procesos Culturales Cubanos. Profesora de Arte Cubano y Arte Africano en el ISA. Curadora y crítico de arte. Recientemente fue curadora invitada del 7mo Salón de Arte Cubano Contemporáneo y una de las curadoras de la Exposición Otro amanecer en el trópico, organizada por la Fundación Reinbeckhallen, de Berlín. Desde hace dos años coordina el proyecto de debate social Fórum Loyola, en torno a temas cubanos de actualidad.

Funciones: Responsable de la gestión administrativa y de coordinación en Cuba del proyecto, organización de convocatorias, reuniones de trabajo, colaboración en la redacción de informes trimestrales, monitoreo del cumplimiento de indicadores de objetivos a cumplirse en Cuba.

