/El jefe del gigante tecnológico chino Meituan publica en las redes un antiguo poema y las acciones se hunden

Las acciones del mayor servicio de entrega de alimentos en línea de China, Meituan, cayeron hasta alcanzar su punto más bajo en siete meses después de que el director de la empresa, el multimillonario Wang Xing, publicara en sus redes sociales un poema de miles de años de antigüedad escrito por el poeta de la dinastía Tang, Zhang Jie, reporta Bloomberg.

El poema en cuestión se titula ‘El pozo de los libros ardientes’ y constituye una crítica al emperador Qin Shi Huang, que gobernó China entre los años 221 y 210 a. C. y fue conocido por la persecución masiva de los eruditos confucianos y la quema de libros que contradecían su ideología. Debido a que Meituan se encuentra actualmente bajo investigación por acusaciones de abuso de su dominio del mercado, la acción de Wang fue percibida por muchos como una crítica velada al gobierno y al presidente chino, Xi Jinping. Sin embrago, el empresario decidió eliminar el poema el domingo y aclaró que lo había usado en referencia a los competidores de su compañía.

«Un poema de la dinastía Tang me inspiró mucho últimamente: Qin temía a los eruditos, pero Liu Bang y Xiang Yu, cuyo levantamiento derrocó al régimen de Qin, no tenían mucha educación. Esto me ha recordado que los competidores más peligrosos a menudo no son los esperados. […] algunas empresas y modelos comerciales que, hasta ahora, han pasado desapercibidas para nosotros, son las que realmente podrían causar un impacto en la industria», explicó Wang.

Los inversores están mostrando precaución debido a que las autoridades chinas se encuentran en un proceso de remodelación de su relación con los gigantes de Internet, cuyo poder económico, enormes bases de datos y alcance en todos los aspectos de la vida de los ciudadanos los convirtieron en una preocupación cada vez más alarmante para la seguridad nacional. Ejemplo de ello lo constituye el rival empresarial de Wang, Jack Ma, que en octubre del año pasado enfureció a Pekín al criticar públicamente el fortalecimiento de la supervisión financiera de la industria de alta tecnología por parte de los reguladores chinos. Poco después, fue suspendida la salida a bolsa de su empresa de ‘fintech’ Ant Group. Por otro lado, su compañía Alibaba Group fue sometida a una investigación y multada con una cifra récord de 2.780 millones de dólares por violar las leyes antimonopolio. Se reportó que con estas medidas el Gobierno pretendía dar una lección a Jack Ma por sus críticas.

