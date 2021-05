/Raras: una historia de amor

Si se hubiera enamorado de un muchacho las cosas seguro fueran diferentes. Pero, ¿qué hacer si amas o deseas a una mujer, siendo mujer? Esta es la interrogante en la historia de dos adolescentes que descubren el amor.

La notificación de una llamada a las 2 y media de la mañana arranca a Camila de su descanso. La «perdida» indica que es hora del chat habitual. Dos o tres horas gastadas en conversaciones y tanteos con quien describe como su alma gemela. Es la primera vez que Camila siente que está enamorada. Tiene 15 años, y ama a una mujer.

La otra tarde logré hablar con ella. Me sorprendió su manera de ver las cosas; cualquiera puede suponer que en noveno grado no se piensa de manera clara y que las hormonas son las responsables del desorden emocional que se experimenta en tales edades. Pero Camila firmemente — quizá tras una inseguridad inconsciente — se define como una chica heterosexual que siente atracción por una persona de su mismo sexo.

Por tendencia aprendida solemos ponerle nombre a las cosas: etiquetas. Cada hecho y objeto que ocupe un lugar en el espacio debe tener asignado un sustantivo. Entre las etiquetas están las positivas, las negativas y aquellas que nos aterrorizan. El primer calificativo impuesto es el nombre, le siguen «niña», «hija», «mujer», «esposa», «madre», «persona normal»…. Culturalmente, las etiquetas se asocian a un rol, y nuestros semejantes — e incluso nosotros — tenemos fuertes expectativas sobre él. Desde este momento comenzamos a definirnos como buenos o malos, de acuerdo a los comportamientos establecidos para el personaje que interpretamos. La conducta es valorada por la moral, las religiones y, por supuesto, los prejuicios.

«Rara» es una de las temidas etiquetas. Para la sociedad del siglo XXI, Camila es una adolescente rara. Cuenta que desde pequeña, en su casa, la regañaban por su manera de vestirse. «Camila, tienes que ponerte vestidos porque las niñas se ven bonitas con vestidos», mientras añoraba tener un conjunto más holgado que incluyera jeans, un pulóver ancho y zapatillas deportivas.

«Adoro maquillarme — cuenta. Sin embargo, nunca me he sentido cómoda utilizando vestidos, ni vistiéndome de rosado. A veces, por complacer a mi mamá, elijo una que otra prenda “femenina”. La vestimenta no me define, pero a mis familiares les preocupa».

Soy mujer, amo a una mujer

Los últimos meses han revolucionado la vida de todos. Aprender a vivir en tiempos de pandemia es todavía un reto. Muchos transformamos nuestra manera de socializar y de conocer personas. Mientras nos íbamos a la escuela y al trabajo durante la semana, y a algún sitio los viernes en la noche, y conocíamos gente de esta manera, con la COVID-19, la socialización entre los seres humanos se limitó a las pantallas de móviles y computadoras portátiles. Los grupos en WhatsApp acogieron a clases enteras e incluso defensas de tesis.

Otras plataformas permitieron la realización de eventos y la continuidad de trabajos. También los chats acortaron las distancias en cuestiones amorosas, y una que otra noche compartimos mensajes subidos de tono con nuestro crush.

Para Camila, de personalidad tímida y reservada, WhatsApp fue el sitio donde pudo socializar sin tapujos y donde conoció el amor por primera vez.

Camila, ¿cómo supiste que estabas enamorada de una mujer?

«Mi historia es complicada. Conocí a Lauren el pasado de 15 de enero. Ambas éramos miembro de un grupo en WhatsApp, creado por una amistad en común. Cuando interactuamos, enseguida hubo cierta empatía y decidimos pasar al privado. Nos presentamos, y desde ese momento comenzamos a hablar todos los días.

«Era como si la conociera de antes, en realidad nunca me había pasado algo así. Desde el primer día supe que Lauren era lesbiana, dato que ella misma me dio; y todo fue normal. Es muy respetuosa, cariñosa y segura de sí misma. «Tengo 15 años y nunca me había enamorado de nadie. Algún que otro gusto por varones, pero tampoco tantos. No soy chica de pensar el romance. Pero llegó Lauren y fue un “¿qué me has hecho, mujer?”

«No me considero lesbiana ni bisexual. Parece algo loco, pero prefiero no etiquetarme de una cosa u otra. Me di cuenta de que Lauren simplemente me gustaba, me encantaba», sonríe con inocencia.

Lauren o cuando ser diferente es un problema

Al ver a Lauren, la primera idea que me vino a la mente fue: «Esta niña es buena». Vestía ropa deportiva, y estaba en el portal de su casa. Ocultaba las expresiones tras una larga cabellera negra que caía sobre su cuerpo. Por desgracia, esa mañana mi visita no fue muy grata y tuve que optar por comunicarme vía Telegram.

La historia de Lauren como «rara» viene de haber nacido en una familia perteneciente a una congregación de Testigos de Jehová.

«Mis padres no permitieron que continuara mis estudios en el preuniversitario — confiesa — . Yo no puedo imaginar el día que sepan que soy homosexual; eso está prohibido por la religión. Además, tienen mucho control sobre mí».

Han pasado cinco años desde que se sintió atraída por una compañera de estudios en la Secundaria. Con 17 años, oculta ante todos sus preferencias. «Nunca he sido correspondida, hasta que conocí a Camila», dice.

«Fui rechazada en dos ocasiones y me sentí muy mal porque las muchachas fueron muy groseras conmigo. A veces llego a pensar que soy una oveja negra, pues tengo una hermana mayor y es como la hija perfecta. Tuvo su primer novio a los 18 años, se casó y ahora, luego de 8 años de matrimonio, tienen una bella hija.

«Por momentos me detengo a pensar qué será de mí y solo me vienen dos ideas a la mente: me alejo para siempre de mi familia o me resigno a casarme con un hombre, como esperan en casa.

«Antes de Camila me sentía un poco vacía, necesitaba felicidad. No es cómodo tener que mentir a mis padres sobre mi sexualidad. Tengo miedo, sí».

Me acepto… ¿Y la familia? ¿La confianza?

Luego de un mes de texteo, charlas nocturnas y risas tras la pantalla de los móviles, Lauren y Camila decidieron acordar un encuentro en un parque lejos de la ciudad. Como un clásico amor prohibido, la oportunidad solo les valió para tocarse las manos, abrazarse e imaginar la totalidad de un rostro oculto por el nasobuco. Esto ocurrió a finales de enero, y para febrero, «teníamos planeado vernos en mi casa para ver películas, pedir pizzas y pasar tiempo juntas», cuenta Camila.

Sin embargo, ocurrió lo inevitable. En una adolescente en extremo introvertida como Camila, comenzó a resultar curioso su comportamiento de las últimas semanas. Solo hablaba de una amiga, Lauren. Las amistades de la escuela dejaron de ser relevantes para ella, se acostaba a las cuatro o cinco de la mañana… en más de una ocasión su familia le advertía por estar a altas horas en línea.

— Quité mi última vez en WhatsApp, y oculté los estados para las personas más cercanas a la familia. Era donde único podía ser yo sin que nadie me juzgara.

«Una noche, mi hermana, que a veces me da escalofríos porque es medio gurú, me pidió el móvil y todas mis contraseñas. Sé que estaba violando mi privacidad, pero yo le estaba mintiendo a todos, y engañándome ante ellos. Algo me decía que tenía que decírselo, que podía confiar en ella».

Recuerda Camila que, muy nerviosa y entre lágrimas, le dijo que estaba enamorada de otra muchacha. «Mi hermana, sin vacilar, mencionó: Lauren».

«Ana ha sido la mejor en todos los sentidos en cuanto a mí y a Lauren. Le contó la situación a mamá, quien reaccionó con mucha preocupación. Pocos imaginan que su hija se enamore de alguien de su mismo sexo. Tampoco entiendo cuál es el problema, si a mí solo me importa ser feliz. Mientras, mi mamá piensa que estoy confundida, y que es solo un capricho adolescente, que pasará.

«Es difícil tener que escondernos para podernos ver, sin poder contar con la ayuda de nuestros padres. Se siente raro, y angustioso por momentos. Si me hubiese enamorado de un chico las cosas fueran diferentes. Estoy segura».

Para los padres de Lauren, reconocer que tienen una hija homosexual va en contra de su modo de ver la vida. Los niños que crecen en entornos marcados por alguna creencia religiosa, no siempre tienen inclinaciones a favor de lo que predican sus familiares. Respetar los gustos denota madurez y empatía con nuestros semejantes. Imponer cierto camino y preferencia porque así lo determina una secta, creencia o dogma, es transgredir un principio y derecho humano. Cada persona es libre de elegir con quién y cómo ser feliz, lo cual no lo hace un ser raro. La rareza viene marcada por los ojos de quienes juzgan. El primer deber de una familia es escuchar y acompañar al niño y adolescente, sobre todo en ese momento de descubrimiento de su identidad sexual.

Conversando con la mamá de Camila, expresa que su mayor preocupación radica en que las personas homosexuales sufren debido a la cultura homofóbica enquistada en las sociedades. Sin embargo, en este sentido, se debe tener en cuenta que el núcleo familiar es el primero en promover la aceptación y normalización del hecho.

Cuando la identidad sexual de una persona no coincide con la orientación mayoritaria, en este caso, la heterosexualidad, es común que afloren sentimientos de confusión. Este hecho se combate sin rechazo, estigmatización o represión legal. De esta manera, el hecho de reconocerse «diferente» a lo establecido, no fuera tal, y ocurriría de manera natural.

Camila y Lauren son dos adolescentes que descubrieron el amor como cualquier persona. Su historia puede ser la misma de otras y otros adolescentes y jóvenes en Cuba. Caminar por las calles dadas de la mano, sin ser señaladas, es un sueño que puede hacerse realidad. Hoy, seguramente, están escondidas en sus habitaciones texteando en WhatsApp algún «Te quiero».

Tomado de medium.com