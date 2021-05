/El 20 de Mayo… ¡Nada que festejar!

El 20 de mayo de 1902 fue el gran símbolo de triunfo de la presencia yanqui en Cuba durante la República neocolonial, porque si bien se había logrado la independencia de España, esta solo era ficticia; teníamos himno, escudo y bandera, pero dependientes del nuevo amo: Estados Unidos, quien con el Tratado Permanente tendría la prerrogativa de intervenir en la nación caribeña cuando lo estimase necesario el gobierno, por lo que en realidad lejos de respirar aires de independencia, el pueblo cubano y sus fuerzas patrióticas lo sintieron como un pasado oprobioso.

En una entrevista realizada a la Dra. Francisca López Civera para el sitio Cubadebate el pasado año, precisaba que para poder entender todo el devenir de la sociedad cubana desde finales del siglo XIX es necesario plantearse por qué fue posible constituirse un Estado Nacional en tan adversas condiciones. En el Tratado de París al finalizar la Guerra hispano-cubano-norteamericana se estipuló que España con relación a Cuba, renunciaba a la soberanía, pero no habría cesión, sino que quedaría ocupada militarmente, lo cual tenía que ver con la contienda independentista librada anteriormente.

También se debe tener presente que Estados Unidos tampoco era el país hegemónico que es hoy, sino se desenvolvía como una potencia emergente que cabeceaba para abrirse un espacio en el mundo, con el cual tenía un compromiso establecido en la Resolución Conjunta, cuyo primer artículo decía que “El pueblo de Cuba es y de derecho debe ser libre e independiente”. Entonces era de suponer que el país norteño encontraría la vía para dominar a Cuba durante la ocupación militar para lo cual tendría dos opciones: Anexarse al país o lograr fórmulas intermedias de dominación.

No es casual entonces que con la asunción de Leonard Wood, quien era un convencido anexionista, al sustituir al gobernador militar John R. Brook, podría haber tomado fuerza el concepto de la anexión, pero ello no fue posible precisamente por la incidencia negativa de una mayoría de amplios sectores que seguían apegados a la independencia, y no hubo otro camino que proceder a la creación de un Estado nacional cubano, con la presencia de un apéndice a la Constitución de 1901 que se conoce como la Enmienda Platt, un instrumento político y jurídico dirigido a garantizar un alto grado de dominación sobre Cuba.

No le quedó otra opción a la potencia del Norte que acudir a esa medida terrible. Solo así lograron su desfachatado y oportunista objetivo, a pesar de que fueron muy grandes e intensas las protestas, pero fue aprobada porque la mayoría de los integrantes de la Asamblea Constituyente estuvieron muy claros en que el menor daño era la república aunque fuera mediatizada.

Fue así como el 20 de mayo de 1902 llega el resultado de una estrategia dirigida a hacer cuanto fuera necesario para que los ocupantes se tuvieran que marchar; ese era el objetivo inmediato y se logró. La bandera cubana fue izada y arreada la bandera norteamericana, pero solo teníamos himno, bandera y escudo, mas no independencia real.

A la luz de nuestros días, con una Revolución triunfante con 62 años en el poder transformando una sociedad que ha puesto al ser humano en el centro de su atención a diferencia de la existente anteriormente, no podemos hacer menos que devaluar ese triunfo en el que no alcanzamos realmente la independencia por la que cayeron en la manigua miles de cubanos dignos y patriotas.

Esta fecha la contrarrevolución establecida, alentada y financiada por el gobierno norteamericano y la mafia cubano-americana pretende agenciársela para verborrear acerca de la verdadera independencia de Cuba y no el triunfo de 1959, desconociendo la obra de la Revolución, detenidos en el tiempo como si en nuestro país no hubiera ocurrido nada, solo se habla en férrea y desestabilizadora campaña mediática de una llamada “Dictadura Castro-Comunista” que tiene sojuzgado al país y en franco retroceso, desconociendo y omitiendo la causa principal de los males que acarrean al pueblo de Cuba: El bloqueo económico-financiero impuesto por más de 60 años, las leyes extraterritoriales y las 240 sanciones aplicadas entre el 2017 y el 2020.

Recapitulando: Ante la cañona imperialista impuesta a Cuba con la Enmienda Platt como apéndice de la Constitución, la imposición de la base naval en Guantánamo y la presencia yanqui marcando los destinos de la república mediatizada que le costó el sometimiento, el hambre, el desahucio, la deformación económica y la muerte de miles de sus hijos, a partir del 20 de mayo de 1902, no tenemos nada que celebrar y sí muchos argumentos y motivos para condenar.

Para ellos solo existe la Cuba de los 50 en la que males de la sociedad ideal capitalista señorearon en Cuba. En realidad ¿qué vamos a celebrar los cubanos dignos, los que no somos plattistas, los que tenemos memoria y sabemos qué capitalismo tuvimos, los que de verdad amamos la Patria?… ¡Nada!

Por Sergio I. Rivero Carrasco