/Este año se pronostican 16 ciclones tropicales, ocho podrían alcanzar la categoría de huracán (+Video)

El ejercicio popular de acciones en situaciones de desastres, Meteoro 2021, tuvo lugar en un contexto de permanente actividad para reducir los riesgos en tiempo real que implica el azote de la pandemia de la

COVID-19 en el país, unido a los efectos de una prolongada sequía y el advenimiento de una temporada ciclónica que se anuncia activa.

En consecuencia, el general de división de la reserva, Ramón Pardo Guerra, jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, subrayó que, con el riguroso cumplimiento de las medidas sanitarias, es un imperativo la preparación ante eventos hidrometeorológicos que pueden llegar a ser extremos.

Al encabezar una reunión que involucró también a los órganos de trabajo y de aseguramiento del Consejo de Defensa Nacional, a los consejos de defensa provinciales y municipales; así como a los organismos de la Administración Central del Estado, Pardo Guerra aseguró que, independientemente de la compleja situación actual, para enfrentar cualquier contingencia están previstos los locales de evacuación de la población en peligro.

«Nadie se va a quedar desamparado, no va a haber hacinamiento. Hay que conservar la distancia. El país está puntualizando todas las medidas para que no haya ninguna actividad que no quede protegida y, sobre todo, dónde se debe concentrar la población», enfatizó.

UNA TEMPORADA CICLÓNICA ACTIVA

El doctor Celso Pazos Alberdi, director general del Instituto de Meteorología, recordó que, además de los ciclones tropicales, las tormentas locales severas, las lluvias intensas y las inundaciones súbitas también pueden provocar daños.

Subrayó que, en la temporada ciclónica, aunque la mayor actividad se concentra del 1ro. de junio al 30 de noviembre, en los últimos años se han registrado organismos extemporáneos, sobre todo en el mes de mayo.

«Las condiciones generales tanto oceánicas como atmosféricas son favorables para el desarrollo de los ciclones en 2021», aseveró.

Se pronostica, dijo, una temporada activa con la formación de 16 ciclones tropicales, de los cuales ocho podrían alcanzar la categoría de huracán. Se espera que diez de estos fenómenos estén en el Atlántico, tres en el Mar Caribe e igual cifra en el Golfo de México.

En cuanto a Cuba, detalló, hay una alta probabilidad (85 %) de que la Isla sea afectada por un ciclón tropical.

LA COVID-19 EN EL CENTRO DEL EJERCICIO

Causa del más prolongado peligro que ha padecido la nación, el azote epidemiológico del coronavirus

SARS-COV-2 atravesó todas las puntualizaciones y acciones prácticas realizadas en el ejercicio Meteoro 2021, y tuvo el peso mayor en las provincias de Matanzas y Santiago de Cuba que hoy, junto a La Habana, configuran los escenarios locales más complejos en cuanto a transmisibilidad del patógeno mortal.

Aunque en Santiago de Cuba no se pasaron por alto los procederes ante un fenómeno hidrometereológico severo o un sismo de gran intensidad, la prioridad en la atención del Consejo de Defensa Provincial (CDP) estuvo determinada por la agresividad de un rebrote que, solo en la última semana, provocó el fallecimiento de cinco personas, el diagnóstico de más de cien casos diarios, y la permanencia de cerca de 20 pacientes en las salas de terapia intensiva.

Al decir del teniente coronel Gustavo Álvarez Matos, jefe del órgano de la Defensa Civil en el territorio, tan compleja realidad ha impuesto el reforzamiento de la estrategia para la reducción de la transmisión en cada uno de los municipios, la rápida atención a todos los casos y el efectivo funcionamiento de las instituciones de Salud y los centros de aislamiento habilitados.

La sesión del CDP partió del análisis crítico con cada Consejo de Defensa Municipal sobre la incoherencia detectada en las pesquisas activas, el incumplimiento de las normas de bioseguridad dispuestas y de las medidas en todas las instituciones estatales, así como el irresponsable comportamiento social que ha favorecido el aumento del contagio y demás violaciones.

Se indicó un mayor rigor en los protocolos para las zonas en cuarentena, donde se refuerzan los servicios ante la restricción de movimiento y se reorganiza el transporte público, que funcionará de cinco a ocho de la mañana y de cuatro de la tarde a siete de la noche, para favorecer el traslado del personal de Salud y de otros puestos esenciales.

Lázaro Expósito Canto, presidente del cdp, recalcó que la clave para derrotar al virus, para preservar la salud y la vida, está en la unidad y la disciplina, en la responsabilidad que toca a cada uno en su actuar, en los puestos de labor para contribuir a la reanimación de la economía, y en especial en la producción de alimentos, aprovechando la llegada de las lluvias.

En Matanzas, la agenda del ejercicio popular también puso énfasis en los elementos que permitan disminuir el contagio de la enfermedad y su propagación en contextos aún más complejos, de forma particular en los municipios de Matanzas, Cárdenas y Colón.

El reforzamiento de las medidas que restringen la presencia de personas en lugares públicos ha tenido efecto, pero aún es insuficiente, sobre todo en el horario de la mañana. Con el ánimo de evitar descuidos que puedan resultar muy lamentables en el ámbito del turismo, se toman medidas estrictas en las instalaciones del balneario de Varadero y en el Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez, dos escenarios importantes del sector.

En opinión de Mario Sabines Lorenzo, vicepresidente del Consejo de Defensa Provincial, el propósito es brindar un turismo seguro y cuidar a los trabajadores y sus familias.

La provincia prosigue, además, con el proceso de intervención sanitaria. Más de 30 000 matanceros pertenecientes al sistema de Salud, el turismo, la aviación, la aduana y el transporte ya recibieron la primera dosis de Abdala.

