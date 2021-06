/Nuestra red global está en línea, asegura Fastly tras presentar problemas este martes

Las fallas de este proveedor de servicios de computación dejó a decenas de páginas de internet de todo el mundo fuera de servicio total o parcialmente, entre ellas las de periódicos en su versión digital como The New York Times, The Guardian, Financial Times o Le Monde, y plataformas como Amazon o Twith

Varias páginas estuvieron sin servicio este martes.

MADRID, junio 8. —El proveedor de servicios de computación Fastly asegura haber identificado el fallo que ha dejado este martes a decenas de páginas web en todo el mundo sin servicio y haberlo resuelto: «Nuestra red global vuelve a estar en línea», publica la agencia EFE.

«Se ha identificado el problema y se ha aplicado una solución. Los clientes pueden experimentar una mayor carga de origen a medida que regresan los servicios globales», asegura la compañía en su web, que ha ido subiendo mensajes cada diez minutos de las novedades.

Los problemas en las web de medios de comunicación, redes sociales y plataformas de compra online comenzaron alrededor de las 10:00 horas GMT. Dos minutos antes, a las 09:58 horas GMT, Fastly publicó una incidencia que señalaba «actualmente estamos investigando el posible impacto en el rendimiento de nuestros servicios CND (las redes de distribución de contenidos)».

A las 10:44 horas GMT, la empresa aseguró que había identificado el problema y que estaba intentando buscar una solución.

Finalmente, a las 10:57 GMT la compañía afirmaba haber resuelto el fallo, aunque advertía que quizá los clientes puedan estar experimentando una carga más lenta de las páginas.

Minutos después, en su cuenta de Twitter, Fastly explicaba: Identificamos una configuración de servicio que provocó interrupciones en nuestros POP (miles de pequeños y dispersos puntos de presencia) a nivel mundial y hemos desactivado esa configuración. Nuestra red global vuelve a estar en línea.

Consultadas fuentes del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) en España señalaban que no parece que se trate de un ciberataque, sino de un fallo técnico debido a una caída del distribuidor de contenidos.

Esta caída dejó a decenas de páginas de internet de todo el mundo fuera de servicio total o parcialmente, entre ellas las de periódicos en su versión digital como The New York Times, The Guardian, Financial Times o Le Monde, y plataformas como Amazon o Twith.

Tomado de juventudrebelde.cu