/153 años de la primera interpretación pública del Himno de Bayamo

Hoy se cumplen 153 años de que el 11 de junio de 1868 fuera interpretada por primera vez en público la marcha que se convertiría en el Himno Nacional cubano, orquestada por el maestro Manuel Muñoz Cedeño. El sitio escogido fue la Iglesia Mayor de Bayamo, durante un solemne Te Deum con motivo de las festividades del Corpus Christi y ante la presencia de altas personalidades del gobierno colonial español, presididos por el Gobernador Militar de la Plaza, coronel Julián Udaeta.

La marcha fue ejecutada dentro de la iglesia, acompañada por una pequeña orquesta femenina con seis mujeres de piel negra y seis blancas, enaltecidos todos por una intensa emoción patriótica de los revolucionarios que salieron detrás de la banda en procesión, escuchando aquellos acordes inmortales y vibrantes de las fibras más íntimas de los corazones.

Alrededor del Himno Nacional se recogen varias fechas que confunden en ocasiones a los más bisoños que la confunden con la del 20 de octubre del propio año, cuando también en Bayamo, el pueblo entonaba sus notas alrededor de Perucho Figueredo que avanzaba sobre su corcel en la toma de la ciudad de Bayamo.

Los historiadores refieren que en esta ocasión el coronel Udaeta no se llevó a engaño. Comprendió de inmediato que se trataba de un himno guerrero, y esa misma noche hizo llamar a su presencia al maestro Manuel Muñoz Cedeño, que había instrumentado la marcha y era el director de la banda, quien cumpliendo instrucciones de Perucho, explicó al alto militar español que él solo se ocupó de ejecutar la música que le había sido entregada para tal ocasión.

Cuentan que totalmente inconforme con la respuesta ofrecida por Cedeño, Udaeta llamó a Perucho para darle a conocer la acusación que ya había hecho a Muñoz, quien le responde con firmeza: «Señor Gobernador, no me equivoco al asegurar, como aseguro, que no es usted músico. Por lo tanto, nada lo autoriza a usted para decirme que ese es un canto patriota»,

A lo que Udaeta contestó: «Dice usted bien; no soy músico, pero tenga la seguridad de que no me engañó. Puede usted retirarse con esa certidumbre».

Es bueno que insistamos en cada ocasión con los muchachos porque ellos deben tener claridad de que la letra del Himno fue compuesta por Perucho Figueredo en la madrugada del 13 al 14 de agosto de 1867, orquestada por el maestro Manuel Muñoz Cedeño e interpretada por primera vez en público el 11 de junio de 1868, y el 20 de octubre de 1868 cuando las tropas de Carlos Manuel de Céspedes, al tomar la ciudad de Bayamo, entonan por primera vez La Bayamesa, acción patriótica que dio origen al Día de la Cultura Nacional.

Día hermoso aquel 20 de octubre de 1868, música y poesía, arte y rebeldía unidos. Se fundían cultura y nación. Histórico momento en Bayamo, la ciudad que después prefirió ser quemada antes de ser entregada al enemigo.

