/La Enmienda Platt y su metamorfosis

A 120 AÑOS DE LA OFICIALIZACIÓN DE LA ENMIENDA PLATT

Fue el 12 de junio de 1901 hace hoy 120 años, cuando se efectuó en el seno de la Asamblea Constituyente en Cuba la última votación de 16 a favor y 11 en contra, por la cual quedó aprobada la Enmienda Platt, un engendro impuesto a la fuerza como apéndice a la Constitución cubana de 1901. De este modo, se convertía, en el certificado de nacimiento del neocolonialismo en nuestro país como un gran candado que cerraba las puertas a toda iniciativa local si no era aprobada por el gobierno yanqui que reinó aquí por 57 años, seis meses y 19 días.

Todas esas cosas que recoge la historia, era bien contada por el viejo José, quien era casi analfabeto pero con muy alto sentido de la honestidad, no como la contaban los diarios o aparecían en los textos de la seudorepública: “¡Oiga vecino…! Usted no sabe nada de cómo era la cosa aquí; fíjese que antes Isla de Pinos ya no era de Cuba, aquí mandaban los norteamericanos que se fueron apropiando de todo. Muchos pineros de aquí, protestaron por eso porque decían que por una ley la habían convertido en tierra yanqui. ¡Qué barbaridad!



Así me decía el veterano José, mi buen vecino, quién trabajó a inicios de siglo con empresarios norteamericanos residentes en la Isla en el traslado de la madera cortada en la zona Sur, para ser enviada después al país norteño. Con ella también salía pepino, melón, tomate, otras producciones y hasta el alma de muchos pineros. Él pudo vivir en carne propia el trato que recibían y los irrisorios salarios por las duras jornadas de trabajo.

Toda esa historia que contaba era verdadera y tuvo su origen cuando al terminar la Guerra Hispano-Norteamericana con la injerencia de Estados Unidos en el conflicto que Cuba libraba con España, fue sometido nuestro país a una nueva dominación, muy lejos de alcanzar la independencia por la que los cubanos habían luchado desde 1868.

El año de 1901 resultó favorable para el naciente imperialismo echar abono a sus planes contra la Mayor de las Antillas, ayudado aquí por falsos patriotas que le permitieron asegurar la disolución del gobierno de la República en Armas, del Partido Revolucionario Cubano fundado por José Martí para continuar la obra revolucionaria en la etapa republicana y la disolución del Ejército Libertador y establecer ese nuevo candado que cerraba las rejas a la verdadera independencia.

Tal como expresara Leonard Wood, el rimbombante interventor gubernamental de Cuba en los días aciagos que sucedieron al fin de la Guerra Hispano-cubana-norteamericana, el cual muestra, de manera descarnada, el modo de implementar la anexión de la Isla de acuerdo con la doctrina del Destino Manifiesto, lo cual resalta la férrea dependencia económica y política y las vías para complementarla mediante la construcción de mentalidades:

«Por supuesto que a Cuba se le ha dejado poca o ninguna independencia con la Enmienda Platt (…) y lo único indicado ahora es buscar la anexión. (…) No puede hacer ciertos tratados sin nuestro consentimiento, ni pedir prestado más allá de ciertos límites. (…) Por todo lo cual, es evidente que están en lo absoluto en nuestras manos. (…). La Isla se norteamericanizará gradualmente y a su debido tiempo contaremos con una de las más ricas y deseables posesiones que hay en el mundo».

Fue así que la Enmienda Platt estableció el derecho de EE.UU. de intervenir en Cuba cuando lo considerara necesario, así como la obligación del futuro gobierno del archipiélago de ceder o vender territorios para emplazar bases navales, renunciar a la Isla de Pinos, aceptar la supervisión de Washington a acuerdos internacionales y otras cláusulas humillantes que finalmente por 16 votos contra 11 aprobó la asamblea cubana.

Según nos precisa Graciella Pogolotti en un artículo sobre el tema: “Al sentimiento de frustración derivado de la imposición de la Enmienda Platt, al cabo de tanta sangre vertida, siguió un proceso de afianzamiento de los valores de la cultura nacional. Los maestros mantuvieron viva la memoria de los héroes. El enfrentamiento a las dictaduras respaldadas por el imperio contribuyó a la radicalización en el campo de las ideas. (…) La noción de independencia se asoció progresivamente a la formulación de un propósito de justicia social, en renovada continuidad con el proyecto martiano. Esa síntesis histórica nutrió la plataforma programática de La historia me absolverá. La reivindicación de la soberanía nacional se inscribía entonces en una voluntad descolonizadora de mayor alcance, de dimensión latinoamericana y tercermundista. La voz de Cuba sobrepasó los límites de la Isla”.

A la Enmienda Platt después de su derogación en 1934 le siguieron otros tratados y leyes para mantener de algún modo sometido al país. Se implantó hace más de seis décadas el bloqueo económico-comercial y financiero por parte de Estados Unidos a nuestro país, acompañado también con férreas leyes como las Torricelli, la Helms Burton con sus títulos, encaminadas todas a mantener la bota y el candado contra el país.

Como reviviendo el engendro, el 12 de junio del 2020 el expresidente Donald Trump aprobó un nuevo paquete de medidas contra Cuba, que le permitieron dar infinitas vueltas de tuerca al bloqueo, ya de por sí inhumano y genocida contra la familia, la economía y el pueblo cubano. Arribamos a esta misma fecha un año después. y cambió el Presidente, ahora Joe Biden, pero a pesar de sus anuncios de eliminar esas medidas, aún las mantiene y ratifica. ¡El cuartico está igualito!

Es como la otrora Enmienda Platt sufriera una metamorfosis en tiempo de la crisis global generada por la pandemia de la COVID-19, incrementada por la enfermiza acción de Washington contra La Habana con la imposición de 242 medidas coercitivas adicionales para ahogar por hambre y escasez de recursos de todo tipo al pueblo cubano

Ellos solo han que no se resisten a aceptar que solo a 90 millas al Sur, un país pequeño pueda elegir una opción de vida y gobierno diferentes a su capitalismo devorador y neoliberal, para ofrecer un futuro digno para la economía y la vida de sus hijos, que reconocen la unidad como única enmienda y coraza para resistir y desarrollarse.

Por Sergio I. Rivero Carrasco