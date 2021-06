/Hallan muerto por aparente suicidio a un reportero que expuso una reunión secreta de Bill Clinton

El cuerpo sin vida de Christopher Sign, de 45 años, fue hallado el sábado por la mañana en su residencia. Foto: tomada de Facebook

Un reconocido reportero estadounidense de la cadena ABC, que en 2016 dio la noticia de una reunión secreta entre el expresidente Bill Clinton y la entonces fiscal general de EE.UU., Loretta Lynch, ha fallecido, según informan medios locales.

El cuerpo sin vida de Christopher Sign, de 45 años, fue hallado el sábado por la mañana en su residencia en la ciudad de Hoover, en el estado de Alabama. La Policía indicó que está investigando el deceso como un suicidio.

El medio en el que trabajó lamentó la tragedia destacando que «Chris fue un gran líder» en su sala de redacción. «Hemos perdido a un colega venerado cuya huella indeleble servirá para siempre como sello de decencia, honestidad e integridad periodística. Solo podemos esperar continuar con su legado», expresó el vicepresidente y gerente general de ABC 33/40.

Sign trabajó en la ciudad de Phoenix (Arizona) durante más de una década y publicó varias historias importantes, incluida la de la polémica reunión de Bill Clinton con Loretta Lynch, quien en ese momento era la encargada de investigar a su esposa Hillary por el uso de un servidor de correo electrónico privado mientras era secretaria de Estado.

El encuentro que tuvo lugar en junio de 2016 en el aeropuerto de Sky Harbor fue un escándalo político, pero los implicados insistieron en que la breve reunión no estaba planeada y sucedió casualmente cuando el expresidente esperaba su vuelo. Además, aseguraron que no hubo ninguna discusión sobre la investigación en curso en medio de las elecciones presidenciales.

Además, Sign escribió un libro titulado ‘Secret on the Tarmac’, que se publicó el año pasado y cuenta en detalle el encuentro. Durante una entrevista en 2020, el reportero manifestó que su obra «detalla todo lo que no quieren que sepas y todo lo que creen que olvidaste».

El ahora difunto también aseguró que su familia había recibido numerosas amenazas de muerte desde que dio a conocer la historia.

Tomado de cubadebate.cu