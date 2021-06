/Roger Waters dice “no” a Facebook y afirma que es parte de censura mundial sobre caso Assange (+ Video)

El cantante y bajista británico Roger Waters, exintegrante de Pink Floyd. Foto: Dallas News/ Agencia Reforma.

Durante un acto en Nueva York para apoyar la liberación de Julian Assange, el exintegrante de Pink Floyd Roger Waters reveló haber rechazado una oferta de Mark Zuckerberg para usar uno de los clásicos de la banda británica de rock en una campaña publicitaria de Facebook, a la que acusó de ser parte de la censura mundial para evitar que la historia de Julian Assange llegue al público en general.

Waters, uno de los músicos más activistas de la actualidad, que también participa en una plataforma de apoyo al pueblo palestino junto a Rage Against the Machine, Dua Lipa y The Weeknd, entre otros, contó que Zuckerberg le preguntó si podía utilizar la canción de Pink Floyd Another Brick In The Wall (Part II) en un anuncio de Instagram.

Un video compartido en Twitter muestra al músico sosteniendo una nota en el acto en Nueva York y diciendo: “No tienen ni idea de lo que es –nadie la tiene–, porque me ha llegado esta mañana por internet. Es una petición para que mi canción Another Brick in the Wall (Part II) se utilice en una película para promocionar Instagram.

“Así que es una carta de Mark Zuckerberg para mí en la que me ofrece una enorme, enorme cantidad de dinero y la respuesta es: ¡que te jodan!”.

Y añadió: “Solo lo menciono porque se trata de un movimiento insidioso de ellos para apoderarse de absolutamente todo. No seré partícipe de esta patraña, Zuckerberg”.

El exmiembro de Pink Floyd afirmó que quieren utilizarlo el tema “para hacer que Facebook e Instagram sean aún más grandes y poderosos de lo que ya son, para poder seguir censurándonos a todos los presentes en esta sala e impedir que esta historia sobre Julian Assange llegue al público en general…”.

En cuanto a Zuckerberg y su compañía, el integrante del Salón de la Fama del Rock and Roll comentó que tienen como objetivo “tomar absolutamente el control de todo”.

“¿Cómo lo hizo este pequeño capullo que empezó diciendo: ‘Es bonita, le daremos un cuatro de cinco’. ‘Es fea. Le daremos un uno?’. ¿Cómo consiguió algún tipo de poder? Y, sin embargo, aquí está, uno de los idiotas más poderosos del mundo”.

El objetivo de la reunión a la que asistió Waters era llamar la atención sobre el caso de Assange, requerido en Estados Unidos por espionaje en relación con la filtración de información clasificada sobre las guerras de Irak y Afganistán. Actualmente está detenido en el Reino Unido, donde un juez se negó recientemente a ponerlo en libertad bajo fianza, pero también se opuso a su extradición a Estados Unidos.

Mark Zuckerberg personally asked Roger Waters for permission to use "Another Brick in the Wall" in an Instagram marketing campaign. This was Roger's response. pic.twitter.com/qsQZo1iWVJ — AlexDeLarge (@IWasCuredOK) June 14, 2021

Tomado de cubadebate.cu