/Tres históricas frases y un mismo objetivo

Teorías y valoraciones múltiples de todas las tendencias han tratado de explicar el comportamiento humano, la utilización de la justicia, los valores universales que deben estimular el accionar de los hombres y el destino de los pueblos signados por intereses, y la metamorfosis de los sistemas económico-sociales desde las primeras sociedades sin clases hasta las más perversas diferencias y polarización social que abruman hoy a la humanidad.

“Proletarios de todos los países, Uníos”… Marx

Fue así que al estudiar el modo de producción capitalista, Marx descubrió su naturaleza explotadora y la fundamentó, entre otras cosas, con su brillante aporte signado por la teoría de la plusvalía y su obra cumbre, El Capital.

“Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar”… Martí

José Martí, años después conoció en carne propia el colonialismo, pudo desenredar la madeja de la explotación engendrada; más tarde vivió en el monstruo y conoció sus entrañas, lo que le permitió alertar sobre su peligro que ello representaba para nuestra América y la humanidad toda.

“Esta es una Revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes”. Fidel

Esa necesidad de dar valor a los hombres y propiciarles una participación democrática activa en la construcción social, es imprescindible, pero en el mundo existen muchos tipos de democracias, solo que hay una de la que nadie habla: La Democracia Económica, donde alejada del concepto de la antigua Grecia, resulta ser una pirámide invertida, donde quien ejerce el poder no es precisamente la mayoría, sino las minorías que atesoran las riquezas del planeta y representan el uno por ciento de una población mundial con más de 7 700 millones de habitantes, y todos son capitalistas.

Además de los métodos utilizados ampliamente conocidos para hacerse de las riquezas del mundo, han creado para la población un sistema que actúe como “tranquilizador” de las amplias masas, la propaganda y el consumo, multiplicadas hoy con las modernas tecnologías donde hay de todo, pero no todos tienen acceso, ni siquiera a medicamentos, lo que se ha puesto de manifiesto con la pandemia de la Covid 19, el Cambio Climático, la falta de agua y alimentos, escuelas y un hogar, necesidades básicas anheladas por millones de personas. Sin embargo, los gastos militares de los poderosos son cada vez mayores para preservar su hegemonía como lo demuestra cada día la convulsa situación del mundo.

han concluido las reuniones del “Grupo de los 7”, integrado por las siete potencias mundiales más ricas y de la OTAN. ¿Cuáles han sido sus acuerdos más relevantes? Torcer el brazo a China por su poderío económico y a Rusia por su fuerza militar. ¿Qué dejaron para el 99 por ciento de la población mundial? Sencillamente lo que le han dado desde hace alrededor de 300 años: Muerte, miseria y destrucción.

Un ejemplo de la macabra política imperialista lo es Cuba. La próxima sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la que nuestro país presentará por 29 ocasión consecutiva su moción de condena al Bloqueo genocida impuesto por Estados Unidos por más de 60 años, ha dañado no solo la economía, sino a la propia familia cubana en su afán por hacer doblegar a este pueblo por hambre y enfermedades, como lo vaticinaron en el sexagenario Memorando de Lester D. Mallory en 1959, que ha sido utilizada para justificar la estrategia yanqui desde entonces, y ha consistido no solo en llevar hambre y miseria al pueblo cubano, y sobre todo, hacer ver que la causa de tales desventuras ha estado siempre en la ineficiente gestión del gobierno cubano y no en las “sanciones” de Washington, estrategia de mentiras que ya los cubanos y el mundo conocen.

Es por todo ello que las frases con las que inicia este comentario son parte de nuestras riquezas que estimulan a mantener la sonrisa optimista en medio de las tempestades, y este pueblo, junto a los más desposeídos del mundo seguirá ratificando sus convicciones socialistas expuestas por Fidel en el histórico concepto de Revolución.

Como demostración histórica de la necesidad de alcanzar todos juntos la justicia, en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas de 1979 lanzó el reto mayor a los estadistas del mundo: “Digamos adiós a las armas y consagrémonos civilizadamente a los problemas más agobiantes de nuestra era. Esa es la responsabilidad y el deber más sagrado de todos los estadistas del mundo; esa es además, la premisa indispensable de la supervivencia humana”.

Por Sergio I. Rivero y Abel Pérez