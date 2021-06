/Minuto a Minuto: El mundo vota contra el bloqueo

De manera sucesiva desde 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado en amplia mayoría la Resolución “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”.

La política genocida promovida por el gobierno de los Estados Unidos ha ocasionado, solo entre abril de 2019 y diciembre de 2020, pérdidas en el orden de los 9 157 millones de dólares. Durante seis décadas, los daños ascienden a 147 853 millones de dólares a precios corrientes.

Por más de 25 años, los países han calificado al bloqueo como violación flagrante del derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas, y la consideran el principal obstáculo para el desarrollo de la nación caribeña.

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, ha denunciado el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos a nuestro país durante la pandemia de COVID-19.

La administración de Donald Trump impuso 243 medidas coercitivas unilaterales para asfixiar la economía cubana, de las cuales 55 fueron implementadas en el transcurso de la emergencia sanitaria internacional.

A pesar del rechazo que estas reciben de la comunidad internacional, y de los llamados desde la Organización de Naciones Unidas para eliminar todas las disposiciones que limitan la capacidad de los Estados de hacer frente a la pandemia, el ejecutivo de Joe Biden las mantiene vigentes.

La víspera, el Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, resaltó en Twitter que este 23 de junio la Mayor de las Antillas volverá al podio de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) para exigir el cese del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos.

Vamos a ver quién se atreve a negarle justicia a nuestra heroica Isla, escribió el mandatario cubano, y aseguró que la presencia de la isla ante la ONU es nuestra respuesta a los odiadores, a los bloqueadores, a los violentos.

La Asamblea General votará nuevamente respecto al proyecto de resolución presentado por Cuba, el cual fue aprobado por abrumadora mayoría en 2019, con 187 votos a favor, tres en contra (Estados Unidos, Israel y Brasil) y dos abstenciones (Colombia y Ucrania).

Cubadebate sigue Minuto a Minuto los acontecimientos en la sede de la ONU a través de nuestro sitio web y brindará también amplia cobertura a través de sus páginas en Facebook (Cubadebate y No al Bloqueo contra Cuba) y de sus cuentas en Twitter (Cubadebate y No Bloqueo a Cuba).

9:45 – Cancillería cubana lista para debate y votación en Asamblea General de la ONU

En @CubaMINREX, alistándonos para debate y votación en Asamblea Gral @ONU_es de la resolución "Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por EEUU contra #Cuba"



Será una nueva y contundente Victoria de nuestro heroico pueblo#EliminaElBloqueo pic.twitter.com/oyhdNjXkvZ — Anayansi Rodríguez Camejo (@AnayansiRCamejo) June 23, 2021

9:45 – Un reclamo para desbloquear sonidos

Foto: Alejandro García Sánchez

La matemática nos enseña, mirando su contenido de manera rápida y sintética, que los números son eso, cifras con las que se hacen varias operaciones, se logran resultados. Mientras, la vida te enseña a leer los números con matices, a “medir” los contextos. Por ejemplo, 15 puede parecer una cantidad pequeña, relativamente “mediana”, o muy grande.

Si hablamos de que son 15 los niños sordos de la escuela especial Águedo Morales Reina, en Ciego de Ávila, que no tienen todas las condiciones que pudieran para su aprendizaje a causa del bloqueo económico y financiero que impone Estados Unidos a Cuba, entonces el dato toca la fibra más sensible y nos parece enorme.

El bloqueo existe, y se usa, en ocasiones, como pretexto ante lo mal hecho. Pero de su existencia no se puede dudar y de que nos afecta dan fe quienes lo palpan. Por eso Invasor conversó con Wilfredo Osuna Rodríguez, director de la Águedo Morales, quien habla de que, de los 72 alumnos que tiene el centro, es en esos 15 con dificultades para la audición en los que recae, con más fuerza, el impacto de la arbitraria medida.

“El principal daño está a nivel grupal, porque disponíamos, para cada aula, de unos equipos que amplifican los sonidos y facilitan el proceso de aprendizaje; mas, con el uso, se han roto y no podemos arreglarlos; no hay piezas de repuesto y el fabricante, Philips, ha recibido multas por parte del gobierno de Estados Unidos a causa de esta política hacia la Isla.”

9:40 – El bloqueo en la enseñanza artística es real

El bloqueo en la enseñanza artística es real, tangible. No son números en un informe: son personas, historias, sueños. Zulema Armas, subdirectora del Centro Nacional de Escuelas de Arte, nos cuenta sobre esas afectaciones.

9:32 – Transmitirá Cubadebate revista especial con motivo de la votación por el fin del bloqueo

Con motivo de la votación por el fin del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por EEUU contra Cuba, Cubadebate transmitirá en vivo este 23 de junio, la Revista Especial desde las 10:00 AM a través de Facebook, Youtube y Twitter.

9:31 – Díaz-Canel: Hay mucho abuso que denunciar y verdades que decir

Hoy #Cuba vuelve al podio de la Asamblea General, @ONU_es. Hay mucho abuso que denunciar y verdades que decir. No pedimos. Exigimos: #EliminaElBloqueo. pic.twitter.com/p7xPTp0iVe — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) June 23, 2021

9:30 – Marrero: Cuba brillará hoy aún más

El primer ministro Manuel Marrero Cruz desde su cuenta de Twitter dijo que hoy Cuba brillará aún más en las Naciones Unidas. “Este 23 de junio, nuevamente Cuba hará su denuncia en la ONU contra el bloqueo impuesto por los Estados Unidos de América”, dijo Marrero Cruz.

Hoy 23 de junio, nuevamente #Cuba hará su denuncia en la #ONU contra el bloqueo impuesto por los Estados Unidos de América. Mientras tanto, #LaFuerzaDeUnPaís brillará aún más, con nuestras 2 vacunas contra la Covid 19.#EliminaElBloqueo #TambiénEsUnVirus pic.twitter.com/nrI8eQutoA — Manuel Marrero Cruz (@MMarreroCruz) June 23, 2021

9:25 – La resolución más simbólica de la ONU: “¡Aquí estamos!”

A esta hora la sala está aún vacía. En un rato empezarán a llegar nuestros diplomáticos. El guardia de seguridad les dará los buenos días. No puede comentar nada, pero les sonreirá. Las primeras delegaciones que lleguen sí dirán algo. “¡Aquí estamos!”, “¡Fui el primero en llegar!”, “¡Viva Cuba!”.

9:15 – ¿Cuánto ha dañado el bloqueo a la familia cubana?

¿Cuánto ha dañado a la familia cubana el bloqueo? ¿Sólo se trata de las afectaciones acumuladas en miles de millones de dólares? Detrás de esta política hay muchas historias de cubanas y cubanos por contar. Desde Cuba te traemos algunas, que nos ponen en contexto, más allá de las cifras.

9:00 – The War on Cuba: ¿Todo es culpa del bloqueo?

Para entender cómo hemos sufrido los cubanos esta política, y cómo nos hemos reinventado durante tantos años, hay que salir a las calles, recorrer solares, caminar y cazar esas historias de gente que no para de trabajar y salir pa’lante, que entra en una cola y va para la otra, al campesino que se bate con sus tierras y produce, al médico que lo han expulsado de su misión en Brasil porque Bolsonaro ha decidido imitar a Trump, al joven pelotero, al zapatero, al relojero, al vendedor de croquetas, a los niños con cáncer… Todos, de una forma u otra, hemos sido víctimas. It’s real. El bloqueo es real.

Precisamente ese es el mérito mayor de la miniserie documental The War on Cuba, bajo la realización de Belly of the Beast, medio de prensa dirigido por el periodista norteamericano Reed Lindsay, e integrado por varios profesionales cubanos y extranjeros. Como productores ejecutivos del audiovisual se encuentran Danny Glover y Oliver Stone, mientras la edición estuvo a cargo de René Alejandro Díaz.

8:45 – Canciller cubano: “No cejaremos en este reclamo”

En solo horas🕙, #Cuba 🇨🇺 presentará ante la Asamblea General de Naciones Unidas @ONU_es la resolución que demanda el fin del bloqueo de EEUU contra nuestro país.



No cejaremos en este reclamo. El mundo 🌎🗳️ nos acompaña.



❎#EliminaElBloqueo pic.twitter.com/8f7ORnhffI — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) June 22, 2021

Tomado de cubadebate.cu