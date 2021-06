/Cimarronas en la red

Empezaron a hacerse notar en marzo, cuando llegaron a las redes con mensajes que confirmaban el Día de la Mujer como una fecha feminista, socialista; para reivindicar las luchas y no para reafirmar prejuicios machistas. Sin embargo, Cimarronas tuvo sus orígenes un par de meses antes, en un grupo de mujeres de izquierda en Telegram: Aquelarre. ¿Sus objetivos? Organizarse, formarse como sujetas políticas y contribuir al debate en temas de género y justicia social.

“Venimos de cuatro grupos virtuales en los cuales, de pronto, gente como yo -que he sido apolítica y he luchado por ser apolítica- se ve participando y aportando ideas sobre una serie de temas sobre los cuales era cómodo, pero peligroso no tener una opinión”, recuerda Dailene Dovale, una de las integrantes del grupo de mujeres que sueña y hace posible este proyecto.