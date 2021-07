/La OMS alerta del peligro de una nueva ola en Europa tras el verano

Europa, donde por primera vez en diez semanas ha vuelto a subir el contagio de coronavirus, puede vivir una nueva ola de covid-19 en otoño si no se mantienen las medidas sanitarias y las precauciones individuales, ha advertido este jueves la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La subida del 10 % en los casos registrada la semana pasada era esperada por el levantamiento de las restricciones, pero debe servir de advertencia, señaló Kluge, que habló también de «aprender la lección» de lo ocurrido el pasado verano, cuando la segunda ola golpeó con más fuerza a muchos países que la primera. «Por decirlo de forma simple: más contagio, más variantes; menos contagio, menos variantes», declaró.

La responsable de Emergencias de OMS-Europa, Catherine Smallwood, habló de que la región está ante «una ventana de oportunidades», porque en muchos países el contagio se mantiene a niveles bajos, si bien en algunos pocos hay récord de hospitalizaciones y muertes.

La media de cobertura de la vacuna (dos dosis) en la región europea (que incluye a 53 países, entre ellos Rusia y alguna exrepública soviética) es solo del 24%, y la mitad de la población de mayor edad y el 40% del personal sanitario siguen sin estar protegidos, resaltó la OMS.

«Con estas cifras, la pandemia no se ha acabado de ninguna manera. Y sería un error que cualquiera, ciudadanos y políticos, asumiera que sí se ha acabado», dijo Kluge, subrayando que la Unión Europea no se puede sentir «a salvo» mientras no lo estén los países de su entorno.