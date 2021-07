/Aún ruge el “León de Oriente”

ANIVERSARIO 125 DE LA CAÍDA EN COMBATE DE JOSÉ MACEO

“(…) al generoso José, que ya no se

nos saldrá del corazón agradecido”.

José Martí

Ese honorable caballero siempre generoso y viril José Maceo Grajales, calificado como “El León de Oriente” por su coraje, aún ruge en cada momento de la batalla actual mostrándonos que la libertad solo se conquista con el filo del machete; el real y el que significa la hidalguía.

José Maceo Grajales, es ese hombre íntegro, que llevaba en su sangre redentora la estirpe de los Maceo, se incorporó a la manigua a sus escasos 19 febreros e hizo temblar a sus enemigos con su intrépida presencia en los combates durante 28 años, en las tres guerras por la independencia de Cuba contra el yugo español, jornadas en las que alcanzó los mayores honores dentro del campo insurrecto, y de soldado llegó a ostentar el grado de Mayor General del Ejército Libertador.

En una ocasión, para su honor, salvó la vida de su hermano Antonio, y fue cuando el mayor de los Maceo Grajales resultó gravemente herido de siete balazos en Mangos de Mejía, en 1877, y José, junto a María Cabrales, la esposa del “Titán”, lo defendió con pasión y celo, con ese que distinguía las relaciones y el amor entre hermanos y el de su esposa. Antes, en el feroz combate de Cafetal La Indiana en 1871, resultó Antonio quien había salvado la vida de José, arriesgando la suya.

Muchos grandes hombres de las Guerras expresaron su consideración a la altura del héroe, tanto en vida como por su muerte en combate. José Martí lo dejó escrito en carta fechada el 3 de noviembre de 1894, poco antes del alzamiento del 24 de febrero de 1895, en la que le precisa a José: “Amigo, quien ha defendido con valor mi Patria y su libertad de hombre, es como acreedor mío y me parece mi hermano”. Es su amigo de la guerra y de la vida, de la sublimidad, de la sencillez y del honor, hasta la indoblegable fuerza con que defendía la Patria.

También el General Máximo Gómez Baéz acerca de él expresó: “Era preciso haber conocido bien a fondo el carácter de aquel hombre sin dobleces, y de rústica franqueza para poder estimarle y estimar su cariño cuando lo demostraba. El general José era todo verdad y por eso para muchos aparecía amargo”.

No quedó detrás el mayor general Serafín Sánchez, quien en su condición de Inspector General del Ejército Libertador, tuvo que mediar entre José y el Consejo de Gobierno, que no lo aceptaba como Jefe de Oriente, y finalmente significó: “He tenido el honor de conocer y tratar al General José. El General Gómez me lo recomendó mucho, pero no pensé que fuera tan honrado y tan patriota”.

Con toda razón, fue un patriota con la coraza e intrepidez de un León, pero con el corazón sensible como un colibrí tal como lo caracterizó el General Francisco de Paula Valiente: “… era, de alma como un niño ante la pena de sus compañeros, fuerte en la pelea, débil en el cariño, casi paternal, que a todos nos ofrecía”.



Era el General José un combatiente que con 47 años al morir en pleno combate en “Loma del Gato” el 5 de julio de 1896, dio un gran rugido que estremeció la manigua y la hizo llorar, tembló el enemigo y se convirtió en paradigma para las sucesivas generaciones de cubanos que han hecho de la independencia y el patriotismo la razón de su existencia.

Por Sergio I. Rivero Carrasco