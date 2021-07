/Cazadores de trampa en el deporte (+Fotos y Video)

Varios jóvenes integran el colectivo del Laboratorio. Autor: Abel Rojas Barallobre Publicado: 03/07/2021 | 07:33 pm

La pandemia mundial de la COVID-19 puso pausa el año pasado al deporte y también hubo un parón en el cada vez más riguroso trabajo antidopaje. El Laboratorio Antidoping de La Habana vive por estos días previos a los Juegos Olímpicos un intenso ajetreo procesando muestras.

El silencio que rodea la instalación y sus pasillos interiores, no es igual dentro de los locales donde un colectivo muy profesional hurga en cada examen para que ninguna sustancia ilegal se le escape.

Cada vez resultan más sofisticados los intentos de hacer trampa para ganar competencias deportivas y con ellas apropiarse de jugosas ganancias. El desmedido mercantilismo, en contra del espíritu olímpico, ha llegado a poner en riesgo la salud de los atletas y a otros los ha matado. Así de duro, un mal duelo de vida contra dinero.

Aquella lista original de sustancias prohibidas en el deporte de los años 80 del siglo pasado que no pasaba de cien, no solo se mantiene vigente, sino que ha engordado desmedidamente, y ahora no son solo fármacos los utilizados para aparentar lo que no se es. Crece el doping genético (capaz de modificar los genes de los atletas), el sanguíneo y hasta el tecnológico, aunque este último no entra en la jurisdicción de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

Si hay investigación y ciencia acompañando a los infractores y a todo el entramado mercantil que saca su buena tajada de semejante corrupción, del otro lado se pone también mucho talento, inteligencia y voluntad para pescar a los dopados, aunque como dice Rodny Montes de Oca, director del Laboratorio Antidoping de La Habana, la lucha contra el dopaje es igual que contra las drogas, el sida o el hambre, genera más gastos que ingresos, financieramente hablando. Su ganancia se calcula en salud, bienestar y juego sano.

De los 35 laboratorios antidoping que había en el mundo, quedan 27, entre ellos el cubano, único que tiene que lidiar además contra el dopaje político del Gobierno de Estados Unidos, cuyo cerco económico, comercial y financiero contra la Isla impacta en su gestión.