/Un millón 470 mil dólares: así financió Estados Unidos a Psiphon, la VPN de moda en Cuba

Después de las protestas y disturbios violentos en Cuba el 11 de julio, el acceso a Internet por datos móviles se ha convertido en un imposible. Hasta el momento no hay ninguna declaración oficial al respecto, y muchos andamos usando una app de vpn para poder conectarnos.

Desde ese mismo domingo, cubanos residentes en la Isla comenzaron a recibir de sus familiares y amigos en la emigración el consejo de usar la vpn Psiphon. Algunos fueron incluso más específicos y recomendaron puertos y proxys para conectarse a las redes sociales.

El 16 de julio, el medio norteamericano Bloomberg, publicó una nota donde afirmaba que “Más de 1 millón de personas en Cuba por día están utilizando una herramienta anti-censura apoyada por el gobierno de los Estados Unidos”. La herramienta a la que se refiere Bloomberg es Psiphon.

Bloomberg usaba como fuente un tweet de la senadora republicana Marsha Blackburnen el que aseguraba que Psiphon era respaldado por la Open Technology Fund, una organización sin fines de lucro financiada por una agencia del gobierno norteamericano.

BREAKING: Over 1.3 million Cubans have been able to access the internet today thanks to @PsiphonInc, an open-source tool supported by the bipartisan Open Technology Fund my colleagues and I championed.



We must stand with those opposing authoritarian regimes.