/En vivo: Así celebra Cuba el Día de la Rebeldía Nacional

El 26 de julio nos enseñó a no amilanarnos ante reveses y a crecernos con ingenio y empeño.



Hoy enfrentamos el bloqueo genocida que usa la pandemia como aliada, en su guerra no convencional vs Cuba.#CubaSoberana🇨🇺 es #MiMoncadaHoy junto a todo un pueblo. pic.twitter.com/44sjHEwMh4