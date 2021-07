/Canciller cubano exige fin de guerra fría contra Cuba

No existe razón alguna para mantener políticas de guerra fría contra #Cuba.



No existen excusas para aplicar medidas coercitivas de asfixia económica contra nuestro pueblo en medio de la pandemia.



No existe justificación para mantener el bloqueo.#LetCubaLive ✊🏻🇨🇺 pic.twitter.com/7plZ52Wlix