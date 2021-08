/La envidia y el odio andan de la mano

Foto tomada de internet

En una reciente emisión, el programa “Perspectivas” de la televisión local trató con maestría, tacto y profesionalidad el difícil tema de la envidia, dañino comportamiento psico-social. Lo anterior trasciende del ámbito individual, pues algunas naciones poderosas tratan de brillar al opacar, sojuzgar o saquear a otras.

Cabe preguntarse entonces por qué si han logrado un nivel de desarrollo determinado esos países son capaces de mirar con malignidad hacia el otro lado e impedir a cualquier precio el progreso de sus semejantes. Pongamos el cercano ejemplo de Estados Unidos y Cuba. Que la nación más poderosa del planeta quiera mantenernos bajo un férreo bloqueo, no puede tener otra explicación que la envidia y el odio.

En el programa al que hacía referencia se precisaba que no había envidia buena o mala, sino que solo había una: la envidia, y que ella nunca era buena por el que envidia es peligroso, no anhela tu felicidad, simplemente aspira a que tú seas infeliz y eso le satisface. El material audiovisual presentado como apoyatura fue el cuento de la luciérnaga y la serpiente, especies distantes una de la otra en el mundo animal, pero cercanas en el mensaje transmitido: La serpiente quería devorar a la luciérnaga porque no soportaba su brillo al irradiar luz.

Sería bueno que pudieras recordarlo y cuando lo veas te puedas abstraer y ver en la serpiente a Estados Unidos y a Cuba como la luciérnaga.

Ese material pone en evidencia que para el envidioso es más fácil criticar que trabajar en su propia vida. No entienden que la solución no está en envidiar, sino en crear, en multiplicar el amor y la solidaridad, en saber ponerse en el zapato del otro y disfrutar la prosperidad y aciertos de sus semejantes como suyos propios, tal como ha sucedido por estos difíciles tiempos en Cuba, cuando sumida en las mayores presiones y dificultades, ha logrado desarrollar cinco candidatos vacunales, de los cuales ya “Abdala” es la primera vacuna de Latinoamérica para combatir la covid-19 en el país y aportarla a los que la necesiten.

Es que la bendición de unos constituye una gran molestia para otros, incapaces de ver en cada uno a un amigo y sí un enemigo. Es que esa serpiente venenosa nunca se ha esforzado por superar su propia vida y mantiene un alto grado de retroceso moral y dogmático cultivado durante siglos; sin embargo, exigen que los demás cambien mientras ellos se consumen en su propia envidia.

Parece que como bien aseveró el politólogo argentino Atilio Borón, “Cuba es víctima de su propio éxito”. Su brillo natural, capacidad de resistencia creadora y multiplicadora de virtudes en medio de un arrastre sancionador y privativo ocasionado por el bloqueo genocida de Estados Unidos que supera las seis décadas, rompe con la capacidad de aceptación de la mayor potencia universal que en respuesta inicua despliega su potencial de odio, mentiras y satanizaciones traducidas en siniestra envidia por no brillar, y sí constituir un blanco universal de condena, porque quien cultiva tanto odio y maldad no puede recibir amor.

Y es que como bien se ha expresado, los aciertos cubanos son caracterizados por los adversarios como grandes fracasos aprovechando la ignorancia de sus interlocutores y la creencia ciega de los “opinólogos” que multiplican y enriquecen un guión imperial preestablecido desde 1959 por los medios de comunicación dominantes que hoy señorean en la red con la anuencia y apoyo de los grandes controladores y posesivos tecnológicos.

Ese propio discurso-mensaje, ya descaracterizado y poco creíble, basado en las fake news, la mentira, la incitación al odio y la violencia, es el que también repite una y otra vez la legión mercenaria conscientes de su falsedad, pero amordazadas sus aspiraciones por la recompensa financiera que les prodiga el imperio para arremeter contra su propio país, elegido por el Gobierno yanqui como su más peligroso adversario.

Muchas veces nos preguntamos ¿Qué le ha hecho Cuba a Estados Unidos para que la considere un peligro para su seguridad nacional, y despliegue sobre ella toda la envidia y odio posible? Lo único que ha sucedido es que este país es digno, intransigente e indoblegable, culto y laborioso, profundamente humano y solidario, bien querido por el concierto de naciones que la apoyan en su lucha contra el bloqueo en aplastante mayoría y que un día la distinguieron como “la Isla de la Libertad”.

A pesar de tanta maldad, de que la envidia y odio anden de la mano, y el odio se alimente del odio, estamos seguros de que un día, más temprano que tarde, se romperá el malvado hechizo de la envidia yanqui, en el que como serpiente venenosa, la gran potencia hierva en la olla de la felicidad y luz de la avispada luciérnaga, que es Cuba.

Por Sergio I. Rivero Carrasco