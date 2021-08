/México demanda a fabricantes de armas en Estados Unidos

Armas exhibidas después de un evento de recompra de armas organizado por el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD), en el distrito de Queens, EE.UU., 12 de junio de 2021. Foto: Reuters.

El Gobierno de México presentó este miércoles en un tribunal de Estados Unidos una demanda civil contra varios fabricantes de armas estadounidenses, por prácticas comerciales negligentes que han causado daños en el país latinoamericano.

De acuerdo con un documento de la Secretaría de Relaciones Exteriores al que tuvo acceso la prensa, la demanda alega que las unidades de Smith & Wesson, Barrett Firearms, Compañía de fabricación de Colt, Glock Inc, Sturm, Ruger & Co., Inc y otras sabían que sus prácticas comerciales generaban tráfico ilegal de armas en México.

La demanda civil entablada en un tribunal federal de distrito de Massachusetts argumenta que las empresas no hacen lo suficiente para rastrear las armas y son plenamente conscientes de que sus prácticas comerciales generan tráfico de armas hacia México.

México está buscando una compensación por daños que varias fuentes estiman en hasta 10 000 millones de dólares, según informaron funcionarios mexicanos en una conferencia de prensa este miércoles.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha dado prioridad a abordar el flujo de armas ilícitas de Estados Unidos a México, que ha registrado tasas de homicidio récord en los últimos años.

México ha argumentado durante mucho tiempo que el contrabando de armas desde Estados Unidos debe ser abordado junto con la lucha contra el narcotráfico, y el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha planteado la cuestión a los funcionarios estadounidenses.

México afirma que el 70% de las armas que confisca proceden de EE.UU.

Ebrard: Que las empresas cesen de inmediato prácticas negligentes que ocasionan muertes en México

Un día después del segundo aniversario del tiroteo en un Walmart de El Paso, Texas, que dejó 23 muertos, muchos de ellos mexicanos, el canciller Marcelo Ebrard expuso en una ceremonia transmitida en línea que con esta demanda la Secretaría de Relaciones Exteriores busca que las empresas demandadas compensen al Gobierno de México por los daños causados por sus prácticas negligentes, por un monto que será determinado en el juicio.

Se busca “que las empresas cesen de inmediato las prácticas negligentes que ocasionan daño en México, que ocasionan muertes en México”, dijo Ebrard.

También se busca que los productores de armas desarrollen e implementen estándares razonables para monitorear y, en su caso, disciplinar a sus distribuidores que participan en el tráfico de armas a México.

“Las empresas saben esto. Argumentan que cuando sus productos salen a la venta y a comercialización ellos ya no tienen ninguna responsabilidad, pero sí la tienen. Por supuesto que tienen la información precisa de quien compra armamento pesado”, subrayó el canciller.

Señaló que, además, los productores de armas desarrollan armamento para el narco. Hay armas −dijo− “hechas para eso, para que las compren. Son más valiosas, tienen diferentes tipos de arreglos, desde el punto de vista estético y de uso. Esto es parte de la demanda”.

También se exige que los fabricantes incorporen mecanismos de seguridad en las armas para prevenir que sean usadas por personas no autorizadas o vinculadas a la delincuencia; que paguen estudios y campañas en medios enfocadas para prevenir el tráfico ilícito de armas.

Ebrard apuntó que esta demanda no sustituye otros esfuerzos que se están haciendo y que se deben continuar. “México debe hacer más y mejor para controlar su frontera, tenemos que pensar en otro tipo de supervisión en la frontera y en eso estamos”.

Añadió que “sin una demanda como esta y si no la ganamos, no van a entender y vamos a seguir viendo lo mismo, vamos a seguir teniendo muertos todos los días en nuestro país”.

Aseguró que México confía en la calidad de los argumentos legales que está presentado y confió en que se ganará el litigio.

Tomado de cubadebate.cu