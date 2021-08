/Los vuelos «al espacio» de Virgin Galactic salen a la venta a partir de 450.000 dólares

Después de mucho tiempo de tener cerrada su venta Virgin Galactica acaba de poner de nuevo en venta plazas en sus vuelos suborbitales «al espacio». La broma/capricho sale en 450.000 dólares (unos 380.000 euros). Esto es una subida de precio importante sobre los primeros billetes vendidos, que andaban por los 200.000 ó 250.000 dólares. Difícilmente al alcance de todo el mundo por mucho que diga Richard Branson; en esta casa, al menos, hay semanas en las que no los ganamos.

Los 450.000 dólares son por asientos sueltos. Si quieres hacer una reserva de varios asientos para familia y amigos, o incluso los seis asientos de un determinado vuelo, te cobrarán un «modesto extra» que vaya usted a saber. Los vuelos para hacer experimentos o entrenar futuros astronautas salen a 600.000 dólares. No sabemos si hay programa de pasajeros frecuentes.

Tienen prioridad en la compra quienes hayan adelantado 1.000 dólares en estos últimos años en los que no había vuelos a la venta para ir reservando plaza. Aunque antes que esas personas irán las aproximadamente 600 que compraron los billetes «baratos» hace cosa de diez años.

Branson disfrutando de su vuelo. Foto: Virgin Galactic

Por ese precio disfrutas de un vuelo de aproximadamente una hora en un SpaceShipTwo de Virgin Galactic durante el que pasas unos 4 ó 5 minutos en caída libre a algo más de 80 kilómetros de altitud. Que según lo quieras mirar es estar en el espacio o no. Lo que no está claro del todo –aunque parece que más bien no– es que la Autoridad Federal de Aviación de los Estados Unidos te vaya a dar las alas de astronauta por participar en uno de los vuelos «baratos».

Tomado de cubasi.cu