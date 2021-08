/El PSG presiona, pero Messi no se precipitará: aún está revisando la oferta

El jugador está en su casa de Castelldefels, tranquilo, debatiendo aún con sus abogados la propuesta del club galo

LEO MESSI / Foto: EFE

En París ya han iniciado la cuenta atrás para el fichaje de Leo Messi. Pero a pesar de que en la capital francesa ya están esperando al futbolista y haciendo guardia para su llegada, el jugador está en su casa de Castelldefels, tranquilo, repasando todos los documentos de su nuevo contrato, que todavía tiene flecos pendientes: uno de los más importantes es la explotación de sus derechos de imagen. Todas las partes, no obstante, consideran que están viviendo horas decisivas y que en breve se podría hacer oficial la histórica entente.

Messi recibió el domingo la propuesta formal y oficial del PSG, pero todavía no ha dado el O.K definitivo y, además, en las últimas horas otros clubs europeos importantes han llamado interesándose por las condiciones del excapitán culé. Todo apunta, no obstante, que van tarde y que el atacante se vinculará con la entidad gala en la que militan algunos de sus amigos, como Neymar y Di María.

En el PSG están ansiosos por cerrar la operación y por anunciar el fichaje de Messi, pero el jugador no quiere precipitarse. Los documentos están siendo, lógicamente, revisados de forma escrupulosa. El internacional albiceleste, que está bastante tranquilo una vez ha superado el shock de no seguir en el Camp Nou, se desplazará, en su avión privado, una vez esté todo cerrado. Se trata de un contrato complejo en el que uno de los escollos está siendo la cesión de sus derechos de imagen. Además, todavía están debatiendo su ficha y las formas de pago.

En Francia, confían en que en las próximas horas todo este resuelto y que entre mañana y el miércoles Leo Messi ya luzca con la camiseta del PSG. Desde el entorno del atacante son, no obstante, más cautos y prefieren no ponerse una fecha límite ni acelerar la resolución. El excapitán culé lleva sin contrato desde el pasado 30 de junio y ya no va de unos días.

Tomado de La Marca