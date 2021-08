/Pinera en Copa Mundial de Ajedrez

Foto: Odalys Mompié Ruiz

La pinera Sheila Suárez Castillo, medallista de oro en la categoría Sub 12, en el 54 Torneo Internacional de Ajedrez José Raúl Capablanca In Memorian, representa ahora a Cuba en la categoría sub 14 de la copa del mundo de ajedrez online, donde participan trebejistas de 155 países.

Sheila vive hoy la segunda jornada de competencia. En la de ayer, realizada en la sede de Etecsa, consiguió tablas ante una atleta de Indonesia y venció a otra de la India.

Es su segunda participación en un certamen de este tipo y según pronostica su entrenador Román Portales Borrero debe ubicarse entre las diez primeras de su categoría.

Por Redacción Multimedia