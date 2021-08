/Desplazar, con el hacer, lo precario de El Condado

El Condado es uno de los barrios más humildes y tradicionales de la ciudad de Santa Clara

Varias empresas participan en la transformación del barrio de El Condado Foto: Freddy Pérez Cabrera

De que El Condado es uno de los barrios más humildes y tradicionales de la ciudad de Santa Clara nadie duda. Tampoco de su protagonismo en las luchas revolucionarias, en especial durante la huelga del 9 de abril y en la Batalla de Santa Clara, donde ofrendaron su vida varios de sus mejores hijos.

Fundado alrededor del año 1700, su crecimiento se aceleró con la llegada de personas pobres, sobre todo obreros; a los que se sumaron, en la seudorrepública, delincuentes y prostitutas que, huyendo de la persecución, buscaron refugio en esa comunidad.

Con el triunfo de la Revolución, el barrio comenzó a transformarse. Surgieron nuevas escuelas, círculos infantiles, consultorios médicos e instituciones culturales y deportivas, entre otras mejoras, donde resaltan la creación de los repartos Pastorita y América Latina, que contribuyeron a mejorar la vida de sus moradores.

A pesar de los cambios, las áreas marginales continuaron creciendo allí, a expensas de emigraciones de zonas campesinas, sobre todo provenientes del cinturón montañoso de la provincia, lo cual llevó a que las condiciones precarias permanecieran hasta 1989, cuando, tras un estudio, inició un proyecto renovador que cambió la fisonomía de El Condado, con la participación de sus ciudadanos.

Sin embargo, el periodo especial y la inercia manifiesta en varios de los procesos transformadores, resultaron en un notable retroceso.

Calles oscuras y ahuecadas, salideros por doquier, instalaciones hidráulicas deterioradas, falta de pintura, además de los problemas acumulados en el tema de la vivienda, se adueñaron, una vez más, de los consejos populares de Condado Norte y Condado Sur.

PROBLEMAS ACUMULADOS CLAMAN POR SOLUCIONES

Guillermo de la Caridad Pons Hernández ha vivido allí por más de 70 años: «A mí no hay quien me haga un cuento de este barrio».

Desde la puerta del hogar precario, reconoce los altibajos en la atención a El Condado. «Hubo un tiempo en que se hizo mucho, pero luego todo el mundo se perdió. Yo reconozco que las personas que viven aquí son complicadas, pero imagínese, la gente se parece al lugar donde vive. Usted ve esta casa que está cayéndose, hace tiempo que me asignaron materiales y no he podido comprar ninguno porque no hay de nada», refiere.

Igual dice Miguelina Ulacia, con 71 años allí. «Lo que se está haciendo es una bendición», señala. «Aquí ya no hay calles, sino terraplenes, y malos. De noche esto parecía una boca de lobo, debido a la oscuridad. Las instituciones del comercio, cultura, educación, casi todas, estaban descoloridas y en muy mal estado. Y sobre los salideros, creo que aquí se bota más agua que la que se aprovecha», alega, sin disimular su alegría por lo que ahora se hace en el barrio.

Al respecto, Alfredo Yera Fernández, presidente del consejo popular de Condado Norte, reconoce la razón de los inconformes: «Tenemos un fondo habitacional muy deteriorado, hay cientos de fosas colapsadas, los ciclos de entrega de agua en algunos lugares son muy largos; además de poseer una red hidrosanitaria en muy mal estado, por no hablar de los viales», detalla.

Cuando indagamos acerca del papel del delegado en la solución de estos problemas, Yera Fernández refiere que hay planteamientos de hace más de 20 años, como el de los salideros, el de los viales y la obstrucción de la calle Virtudes, entre Nazareno y Pastora. Además, menciona los frecuentes derrumbes, y los problemas del alumbrado público.

No muy diferente es la situación del consejo popular Condado Sur, donde su presidenta, Martha María Teresa Sánchez, ha librado una lucha como la del Quijote contra los molinos de viento.

«Aquí la gente ha estado muy inconforme con la situación, con reflejo en su conducta que, queramos o no, se parecen al lugar donde viven. Hay alcoholismo, se escucha música alta y existen muchas familias disfuncionales», reseña.

«Un reflejo del contexto social es el alto número de personas que delinquen, con 261 sancionados, a quienes damos seguimiento», explica la incansable Presidenta del consejo popular.

Sobre el tema, Yoendry Machado, jefe del

Departamento de Prevención y Trabajo en Villa Clara, explica que el complejo entramado social de la

comunidad incluye 843 núcleos protegidos por la asistencia social; 172 madres solteras a cargo de menores; 191 con tres hijos o más, y 466 personas con determinada discapacidad, a las que el Estado atiende.

PARA QUE LA MARGINALIDAD NO SE HAGA DUEÑA

Ante la crítica situación, se acomete ya un amplio programa transformador, en el cual la mayoría de las entidades del territorio tienen responsabilidad.

De acuerdo con la explicación brindada por Chester Danilo Chaviano Valdés, secretario de la Asamblea Municipal del Poder Popular, se trata de un proyecto caracterizado por su integralidad, que no deja fuera uno solo de los muchos problemas que aquejan a ese sitio. «A partir del diagnóstico, en el que, además del Gobierno, participó la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas, el programa de apoyo comprende cerca de 300 acciones en respuesta a los más de cien planteamientos pendientes de solución».

De tales acciones, tienen un seguimiento diario por la dirección de la provincia la reparación de todas las instituciones culturales y deportivas, así como la higienización de las áreas de los centros educacionales, que también serán pintados y rehabilitados.

Igual se remodelan las entidades del comercio y la gastronomía, y se cambia la imagen de los principales centros de Salud, con énfasis en los consultorios médicos de la familia.

La Agricultura se ocupa de sus principales puntos de venta, así como Pescavilla, destaca Chester Chaviano, quien remarca la constitución de las Brigadas Juveniles de Trabajo Social, articuladas con la labor de los 19 trabajadores sociales establecidos allí.

También se prioriza la rehabilitación de los comedores del Sistema de Atención a las Familias, y se pintan los edificios multifamiliares.

Una de las tareas más importantes es la supresión de salideros y obstrucciones, a cargo de los trabajadores de Acueducto, quienes limpian y dragan las cañadas, y mejoran el servicio de abasto.

Notoria es también la eliminación de microvertederos y la pavimentación y bacheo de las calles de El Condado, una de las obras que dice cómo la acción integrada, de instituciones y vecinos, puede ir desplazando, poco a poco, lo marginal y lo precario.

Tomado de Granma.cu