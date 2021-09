/Omara sigue haciendo historia: ¡Oro en 100 metros planos!

Omara Durand y su guiía Yuniol Kindelán. Foto: Archivo.

Como un bólido cruzó la meta la santiaguera Omara Durand de la mano de su guía Yuniol Kindelán en la final de los 100 metros planos categoría T12 de estos juegos múltiples, para reeditar su corona de Río de Janeiro en esta distancia, colgarse en el pecho su segunda medalla dorada en esta cita estival, y la séptima en su tremendo historial paralímpico.

La santiaguera de 29 años, tres veces monarca mundial en esta distancia y recordista del orbe, corrió contra sus propias marcas y detuvo los relojes en 11.49 segundos para dejar atrás a la ucraniana Oksana Boturchuk (12.03) y a la china Yanfen Liang (12.51), estampando su mejor tiempo de la temporada. .

De esta manera la delegación cubana que participa en estos decimosextos Juegos Paralímpicos se colocó en la posición 33 con una pequeña cosecha de tres medallas de oro, una de plata, y una de bronce.

Omara saldrá nuevamente a la pista del Estadio Olímpico de Tokio este viernes cerca de las 7.00 am (hora de Cuba) en uno de los tres heats clasificatorios del doble hectómetro, distancia donde también es la gran favorita y donde buscará mantener su invicto que ya se extiende a una década.

En otras actuaciones de los cubanos en la jornada, el tritón Lorenzo Pérez concluyó en el puesto ocho en la gran final de los 400 metros estilo libre de la categoría S6 con un crono de 5:30.42 minutos y se fue sin medallas por primera vez después de subir al podio en las dos ediciones anteriores de estos juegos

El experimentado atleta de 35 años logró medalla de plata y bronce en los 50 y 100 metros en la cita de Londres 2012, una dorada en el hectómetro en Rio de Janeiro 2016, y otra de bronce en la misma reunión paralímpica en los 400 metros.

El metal preciado se lo llevó el brasileño Henrique Glock, cuarto lugar en Rio de Janeiro (4:54.42), la plata fue para el italiano Antonio Fantini, bicampeón mundial y medallista de oro en los 100 metros en la jornada anterior con récord mundial incluido (4:55.70) y el bronce lo pescó el ruso Viecheslav Lenskii, bronce en el Campeonato Mundial de Londres 2019 (5:04.84).

La tiradora matancera Yenigladys Suárez no pudo lograr el boleto para la final de la prueba de Pistola Mixta a 25 metros de la categoría SH1 (atletas discapacitados que no necesitan soporte de tiro), al no poder ubicarse entre los ocho primeros puestos en la fase de clasificación.

La campeona de los Juegos Paraparalímpicos de Rio de Janeiro en la pistola de aire a 10 metros y ocupante del puesto 15 en esa disciplina hace unos días atrás en esta cita de verano, concluyó con una puntuación final 539 unidades en el puesto 28, en una competición donde participaron un total de nueve mujeres y 22 hombres en representación de 21 países.

En el tiro de precisión la antillana de 33 años alcanzó un puntaje de 272 en sus tres rondas (86, 92, 94) con un average de 9.067 por disparo y 11 dianas perfectas de 30 posibles, para terminar en el lugar 26.

Luego en el tiro rápido computó 267puntos (90,90, 87) para caer dos puestos más abajo en el listado general, aunque acertó 12 veces en el centro del blanco.

A pesar de no lograr sus objetivos al no poder clasificarse para la final en ninguna de las dos disciplinas en las que tuvo acción, esta pistolera debutante en estas lides cayó peleando y dejó su estirpe de luchadora flotando en el aire del campo de tiro de Asaka, por lo que merece nuestro respeto y nuestro aplauso eterno.

El ciclista habanero Damián López le dijo adiós a sus terceros Juegos Paralímpicos con su participación en la carrera de ruta categoría C1-3, donde concluyó en la posición 35 entre 39 competidores.

El circuito de la Autopista Internacional de Fuji fue testigo del pedaleo de este guerrero sobre ruedas de 44 años marcado con el número 314, que lleva una vida entera por las carreteras del mundo llevando el mensaje de la perseverancia y el sacrificio por encima de las adversidades y las limitantes propias de su discapacidad física.

Amputado de sus antebrazos alcanzó en esta disciplina el lugar 12 en la cita de Londres y el 17 en Rio de Janeiro en la categoría C4, y luego de un accidente hace tres años donde perdió su pierna derecha, se levantó del asfalto como un héroe mitológico para lograr un décimo puesto en el Campeonato Mundial de este año en Portugal, para darle una lección a los seres humanos que se rinden ante la primera piedra que encuentran en el camino.

Basta conocer su historia para dejar de preocuparnos por medallas y lugares, Damián López Alfonso es un campeón probado en la carretera de la vida, y lo ha demostrado con creces una vez más.

La medalla de oro al completar el circuito de 79.2 km la ganó el británico Benjamín Watson (2:04.23), la plata fue para su coterráneo Finlay Graham (2:05.43), y el bronce se lo llevó el francés Alexandre Leaute (2:11.06).

Cerrando la jornada para la delegación antillana, Ulicer Aguilera se ubicó cuarto en la final del lanzamiento de la jabalina categoría F13 (videntes con campo visual entre cinco y 20 grados) con un disparo de 59.89 metros que logró en su quinto intento, para mejorar su marca personal e implantar un nuevo récord para el continente americano.

El natural de Banes de 31 años, medallista dorado de los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019 y cuarto lugar en el Campeonato Mundial de Dubai de ese mismo año, se mantuvo todo el tiempo olfateando el podio pero a pesar de protagonizar la mejor competencia de su vida, no lo pudo alcanzar.

El británico Daniel Pembroke logró la corona con récord olímpico de 69.52 m, el iraní Alí Pirouj dio la sorpresa con un tiro de 64.30 m en su último envío para llevarse la plata (mejor marca personal), y el español Héctor Cabrera, recordista mundial de la categoría F12, lanzó el implemento hasta los 61.13 m para alcanzar el bronce.

