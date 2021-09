/Disponible opción de extracción de efectivo en oficinas comerciales de CADECA

La Habana, 3 sep (ACN) El Banco Metropolitano informa a sus clientes con tarjetas magnéticas y población en general, que se encuentra disponible en todas las oficinas comerciales de CADECA la opción de extracción de efectivo a través de los Terminales de Puntos de Venta.

El horario de servicio de estas oficinas en la capital, es de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:00 p.m. y los sábados de 8:30 a.m. a 11:30 a.m.

Red de oficinas comerciales de CADECA en La Habana.

-Hotel Occidental Miramar, 5ta Avenida y 72, Playa.

-Hotel Palco, calle 146 y avenida 9na, Playa.

-Calle 42 esquina a 21, Playa.

-Calle 17 entre 82 y 84, Playa.

-Miramar Trade Center, edificio Santa Clara, calle 3ra entre 78 y 80, Miramar, Playa.

-Edificio FOCSA, calle M entre 17 y 19, Plaza de la Revolución.

-Calle 23 entre J y L, Vedado, Plaza de la Revolución.

-Terminal Vía Azul, avenida Zoológico y 26, Nuevo Vedado, Plaza de la Revolución.

-Lombillo esquina a Bella Vista, Nuevo Vedado, Plaza de la Revolución.

-Neptuno entre Industria y Consulado, Centro Habana.

-Belascoain entre Zanja y Salud, Centro Habana.

-Obispo esquina a Compostela, Habana Vieja.

-Centro Comercial Mónaco, Amado entre Mayía Rodríguez y Goss, 10 de Octubre.

-Calzada de Luyanó entre Concha y Porvenir, 10 de Octubre.

-Avenida Acosta y Juan Delgado, 10 de Octubre.

-Santa Catalina y Juan Delgado, 10 de Octubre.

-Calle 229 y 235, Fontanar, Boyeros.

-Terminales 3 y 4, Aeropuerto José Martí, Rancho Boyeros, Boyeros.

-Terminal 5, Aeropuerto José Martí, carretera Wajay, Boyeros.

-Edificio 46 A, calle 5ta C entre 77 y 78, Villa Panamericana, Habana del Este.

-Edificio 55, 12 Plantas, zona 1, Alamar, Habana del Este.

-5ta avenida entre 476 y 478, Guanabo, Habana del Este.

-Martí entre Cruz Verde y Bécquer, Guanabacoa.

-Martí esquina a Céspedes, Regla.

-Calle 101 entre 18 y 20, Las Delicias, Cotorro.

Tomado de Agencia Cubana de Noticias