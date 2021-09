Después de cumplir misión internacionalista en Venezuela durante 24 meses ininterrumpidos, al enfermero de 28 años, Armando Rodríguez Morales, ya le tocaban vacaciones.

Añoraba retornar a la Isla de la Juventud para abrazar a su madre y a sus dos perros, «intercambiar experiencias con mis compañeros del Hospital Héroes del Baire, volver a congregarme con mis hermanos de la iglesia el Nazareno o, simplemente, dormir otra vez en mi cama».

Todo eso pasó a un segundo plano cuando le preguntaron por su disposición para regresar a Cuba a enfrentar la COVID-19 en una de las provincias afectadas, formando parte del contingente Ernesto Che Guevara.

Desde Táchira, Armando se mantenía informado a toda hora sobre la pandemia en su país. «Sentía una gran tristeza con el aumento sostenido de contagios y cada muerte me dolía en lo más hondo… entonces ¿cómo iba a negarme? ¡Qué las vacaciones esperen… Cuba, que es toda mi vida, ahora me necesita allí».

Inicialmente no sabía el destino, «pensé en Matanzas porque estaba muy complicada, pero realmente no me importaba el lugar… lo mío es ayudar». Hoy se desempeña en la Facultad de Ciencias Médicas de Ciego de Ávila, donde se ha instalado un hospital de campaña para atender a contagiados con #Covid19.

«Es muy duro ver a personas morir sin un familiar cerca. Oro mucho para que esto no ocurra en mis turnos, pero lo he vivido ya cuatro veces. Me reconforta que son muchos más a los que salvamos. El sentimiento de ver a alguien ingresar muy complicado e irse de alta caminando por sí mismo es indescriptible.

He tratado con pacientes muy nobles y con otros he tenido que emplear mi dosis extra de paciencia, pero para todos tengo el mismo esmero en los cuidados… porque de eso se trata mi profesión: de salvar vidas sin distinguir».

Cuando el 3 de agosto llegó a Ciego muchas emociones se agolparon en su pecho… tan cerca y tan lejos de su Isla, pero el panorama desolador que ha sembrado la pandemia en Ciego y la gratitud con la cual los acogieron allí espantaron, otra vez, sus intereses personales.

«Nos recibieron con mucho cariño, tanto el pueblo como el gobierno. Me impresiona la manera en que los trabajadores de la Facultad se entregan a la labor cotidiana de salvar vidas. Da gusto hacer equipo con ellos. Queda mucho por mejorar, sobre todo la morosidad en algunos procesos, en los traslados y en atender los reclamos que hacemos para trabajar mejor… en eso le va la vida a tanta gente».





Armando predica una fe que, no pocas veces, sustituye al medicamento en falta. Va dejando por donde pasa una estela de amor y bondad que se forjó acá, en la terapia del Héroes del Baire pinero, a la que regresaba en días de descanso a saber de sus pacientes.

Si tenías un familiar grave, ver a Armando asistiéndolo detrás del cristal o conversar con él en la guagua repleta que tenía que abordar cuando terminaba su guardia para regresar a Santa Fe, donde vive, era un bálsamo. «Extraño a mi hospital y a mis compañeros. He crecido mucho en este tiempo fuera y en medio de la pandemia y sé que cuando regrese, dentro de tres meses o cuando sea, podré aportar mucho más. La Isla es mi sitio, aunque pueda recorrer el mundo entero».

No solo las personas lo quieren. Lo mejor que puede pasarle a un perro callejero en Venezuela, Ciego de Ávila o la Isla es coincidir con Armando. Y es que a donde él llega va adoptándolos, alimentándolos y mimándolos tanto como a sus pacientes. «En Venezuela me despedí de Tim con lágrimas en los ojos; aquí en Ciego, Pinto y Firu no me pierden ni pie ni pisada y en la Isla me esperan Rocky y Savina… con v»—me aclara—. ¿Con v? —pregunto—. «Sí, con v, porque es la marca de un equipo de ventilación de terapia intensiva y yo le puse así para que no se me olvidara… siempre que llamo o pienso en mi perrita es como si estuviera invocando a la vida».





Por Yuliet Pérez Calaña

Fotos: Cortesía del entrevistado