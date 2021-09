/Las guerras luego del 11-S: “Es un legado de 20 años de arrogancia y autoengaño por parte de Estados Unidos”

Soldados se EE.UU. Toman el avión de regreso en el Aeropuerto Internacional Hamid Karzai, de Kabul, el 20 de agosto de 2021. Foto: Reuters.

Gil Barndollar es investigador principal, miembro principal de Defense Priorities, y sirvió en Afganistán y en Guantánamo como marine estadounidense. Explica que las invasiones de Irak y Afganistán no han sido la mejor respuesta al ataque.

“La retirada de Afganistán pienso que estaba prevista. Estaba programada desde hace años. La forma en que se produjo fue obviamente humillante para Estados Unidos. Pero creo que no se puede pensar en estas guerras y creer que eran la mejor manera de hacer frente a un ataque terrorista contra Estados Unidos”, afirma.

¿Qué opina de los últimos 20 años de guerra que han llevado a los talibanes a recuperar el control justo antes de que las últimas tropas estadounidenses abandonaran el país, el mes pasado?

–Creo que es un legado de 20 años de arrogancia y autoengaño por parte de Estados Unidos. Entramos con un conjunto de objetivos bastante limitados. Se trataba de derrocar a los talibanes, darles una lección y diezmar a Al Qaeda. Y todo eso ocurrió realmente a pesar de no haber atrapado a Bin Laden en los primeros seis u ocho meses de la misión.

“Así que todo lo que vino después fue, de nuevo –no hay otra forma de decirlo–, un desastre. Estados Unidos intentó construir un país estable, centralizado y hasta cierto punto occidentalizado en Afganistán, y eso fue un completo fracaso. Y esas ambiciones siempre fueron muy poco realistas”.

¿Deberían Estados Unidos y sus aliados volver a Afganistán en algún momento?

–No, es decir, he escrito sobre este tema, pero considero que no existe… La única razón para volver a Afganistán es atacar a los terroristas internacionales que tengan tanto la intención como la capacidad de atacar a Estados Unidos. Sin eso, no hay razón para que las tropas estadounidenses estén en Afganistán.

“Podemos estrujarnos la cabeza y horrorizarnos por un montón de cosas que han ocurrido en Afganistán hasta la fecha y que, probablemente, van a ocurrir en el futuro en un Afganistán gobernado por los talibanes, pero ninguna de esas cuestiones, por muy malas que sean, tiene un interés nacional vital para Estados Unidos”.

¿En qué debe centrarse la lucha contra el terrorismo en suelo estadounidense a partir de ahora?

–Bueno, creo que tenemos que proteger a Estados Unidos desde dentro, y no estoy ni mucho menos a favor de una nueva Ley Patriótica o de nuevas vulneraciones de las libertades civiles de los estadounidenses. La vigilancia de los estadounidenses, los nuevos poderes policiales y la falta de responsabilidad, fueron las peores consecuencias de la reacción al 11 de septiembre.

“Debemos centrarnos en la protección de los estadounidenses en Estados Unidos. Tenemos amplias herramientas para hacerlo. Creo que es un mundo muy diferente al de hace 20 años. No hay ninguna razón para ir al extranjero en busca de monstruos que matar, ya sabes, por utilizar una vieja frase de la historia estadounidense, del presidente”.

Tomado de Cubadebate.cu