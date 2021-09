/OMS emite alerta para evitar colapso sanitario en Afganistán

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, instó este martes a los organismos internacionales a que reanuden cuanto antes la disposición de fondos con destino a Afganistán y evitar así un colapso sanitario en ese país.

Desde su cuenta oficial de Twitter el titular de OMS, quien se encuentra de visita en Kabul (capital), señaló que sostuvo un encuentro con los líderes talibanes en el cual discutieron la situación sanitaria actual y las necesidades de los trabajadores afganos en aras de evitar un colapso en el sistema de salud.

Ahondó Tedros que entre los problemas más perentorios sobresalen “la falta de equipos, medicamentos y personal, además de no contar con los fondos necesarios para continuar con el programa Sehatmandi», dirigido a aumentar la calidad de los servicios de salud, nutrición y planificación familiar.

We visited the Wazir Mohammad Akbar Khan National Hospital in Kabul, whose #healthworkers treated many people tragically injured in the recent airport attack. They are facing an acute shortage of medical instruments, equipment and medicines. #StayAndDeliver

Durante su visita al Hospital Nacional Wazir Mohammad Akbar Khan, donde se interesó por las necesidades de sus trabajadores, el titular de la OMS pormenorizó que el pago de los trabajadores es esencial para atenuar la “fuga de cerebros”, dificultades que “ya están causando muertes entre los afganos».

Otra cuestión alarmante derivada de la suspensión de fondos al programa Sehatmandi, proyecto financiado por el Banco Mundial y que fuera interrumpido tras la toma de poder de los talibanes, es “la interrupción en el acceso a la atención médica, especialmente para las madres y los niños en las zonas rurales. Más de 2.300 centros de salud financiados a través de dicho programa corren el riesgo de cerrar o reducir los servicios», apuntó.

Ante el panorama constatado, el cual incluye a personal sanitario y enfermeras trabajando día y noche sin percibir salario en tres meses, Tedros remarcó que “están haciendo el trabajo más inestimable en las circunstancias más difíciles: ¡salvar vidas! Debemos permanecer y brindar apoyo para sus necesidades».

.@WHO has been supporting the Wazir Mohammad Akbar Khan National Hospital through our major trauma programme, including the provision of supplies, equipment and training. We reassured the medical team that we will #StayAndDeliver further help to the best of our abilities. pic.twitter.com/WgXOgzYQE2