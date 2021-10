/EN VIDEO: A punta de cuchillo la lucha por el combustible en Londres

Un hombre pareció apuntar con un cuchillo a otro automovilista durante un enfrentamiento en una gasolinera.

Según los informes, la disputa estalló después de que el conductor de un Citroen azul se saltara la cola en una estación de combustible de Shell en Welling, al sureste de Londres.

Las imágenes en video del incidente muestran a un hombre gritando en la ventana del lado del conductor, mientras agarra lo que parece ser un cuchillo en su mano derecha y una bolsa de plástico en la otra.

A medida que la confrontación se intensifica, se ve al presunto hombre que se aferra a la parte delantera del automóvil mientras se tambalea hacia adelante, arrojándolo sobre el capó.

Luego se le filma pateando la puerta del conductor y pareciendo dañar el espejo retrovisor cuando el automóvil intenta retroceder.

La Policía Metropolitana confirmó que fue llamada al lugar el lunes por la tarde y que las investigaciones estaban en curso.

«Se llamó a la policía a las 2.37 pm para recibir informes de un disturbio que involucró a dos automovilistas afuera de una estación de gasolina en Bellegrove Road, Welling», dijo un comunicado de la policía.

“Los oficiales asistieron y no encontraron rastro de ninguno de los vehículos. No se informaron heridos y no se identificaron sospechosos.

«Estamos al tanto de las imágenes en línea que parecen mostrar el incidente y las revisaremos como parte de nuestras investigaciones en curso», agregaron.

El costo de la gasolina y el diésel en el Reino Unido se ha disparado a un precio máximo a medida que continúan las compras de pánico a pesar de los llamados para no acaparar los productos.

Ha habido caos en las estaciones de servicio de todo el país y los ánimos se han enfurecido en varios incidentes, ya que los automovilistas han hecho cola durante horas en un intento por conseguir algo de combustible.

La crisis del combustible no ha sido causada por la escasez de gasolina o diésel, sino por la falta de conductores de vehículos pesados que lo entreguen a las estaciones.

Los conductores de camiones de cisterna del ejército ahora están en espera, y los conductores militares deben recibir capacitación especializada para entregar combustible y así aliviar la creciente presión, mientras que ciertas licencias de vehículos pesados se extenderán para ayudar a abordar el problema.

The Independent ha hablado con trabajadores de estaciones de servicio que se han enfrentado a abusos por parte de los clientes, ya que se han formado largas colas desde las 5.30 de la mañana algunas mañanas.

Un gerente de una estación de servicio Tesco en el sureste de Londres dijo que se vieron obligados a cerrar a las 10 de la mañana un día debido a la alta demanda.

