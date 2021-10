/Caramelos para mi abuela

Mi abuela tiene un basurero de paquetes de galleticas y caramelos debajo de la almohada. Cuando mi tía la doctora descubre la infracción de la diabética, comienza el guateque allá en Bayamo.

Antes, «los paqueticos eran más bonitos porque venían de la diplo» (ella todavía llama a esas tiendas así… como al jean, pitusa y a las zapatillas, popis). Con su chequera, que es íntegra para lo que quiera y pueda porque las necesidades básicas se las cubrimos nosotros, mandaba a los muchachos del barrio a comprarle CUC y chucherías.

Ahora lo que esconde son pedacitos de jaba Cubalse u otras envolturas feas que usan los «merolicos» porque «ya no hay nada en las tiendas» y mi tía tiene «amenazado de muerte a quien le compre dulces», así que se dedica a cazar a los vendedores de caramelos largos de colorines y bombones caseros que te hacen crepitar los dientes contra los granos de azúcar enteros.

Todo eso me cuenta por teléfono y yo me sorprendo, en vez de regañándola, diciéndole: «ay, abu, por tu madre… toma agua, mucha agua para que se te disuelva todo eso… y orina, orina… correeeee». Nos reímos como locas.

Mi abuela piensa que en el mar se cura todo, hasta la escabiosis tan común por estos días… «la gente dice que es el polvo de Sahara, pero yo sé que es sarna», me dice con esa picardía tan propia de ella.

Cree en Dios, pero a veces se toma la justicia por su cuenta y condena nombres escritos en un papelito blanco al fondo del refrigerador, como hizo con el de mi padre cuando yo estaba en Primaria y me gané un viaje a Francia, pero él —aunque nunca se preocupó por mí— no autorizó la salida.

En otras ocasiones, los nombres van a parar a un recipiente llenito de miel, como el de mi primer novio que le caía de maravillas por buen muchacho y por las chucherías que siempre le compraba. Ella cree que es por eso que después de 10 años seguimos revolcándonos como el primer día y él sigue dejándole caer lo suyo.

Mi abuela se amarga la vida porque dice que su barrio está lleno de viejas chismosas… que no trabajan ni ná y se la pasan en bata de casa monitoreándolo todo. Pero lo cierto es que hemos visto, en más de una ocasión, a esas señoras venir a corroborar datos de algún suceso con mi abuela, por lo que sospechamos que ella es la jefa de información.

De joven, mi abuela era una mulata blanconaza, bajita y sin estudios que puso a más de uno en su lugar cuando le preguntaban a mi abuelo, alto, de ojos verdes e intelectual qué le había visto a ella. Trabajaba con él en la bodega más surtida del pueblo y de la cual se abastecían algunos rebeldes a los que les lavaba y planchaba también los uniformes.

Era famosa, además de por ser la mujer de Ángel Calaña, alcalde, poeta y mango de Belic, porque en las fiestas del 26 de julio sacrificaba tres puercos criados por ella misma para la ocasión.

Cuando mi abuelo murió, el 50 por ciento de mi abuela se fue con él. El restante hemos tratado de mantenerlo vivo, saludable hasta donde se puede, acompañado y sobre todo feliz.

Les cuento esto porque hoy es el día mundial de los adultos mayores. Y sé —sabemos todos— que hay viejitos que pasan hambre, frío y mueren solos… muchos de ellos nos hicieron lo que somos. Hay otros que tienen comida, manta y medicina (cosas cada vez más difícil de conseguir acá), pero igual mueren solos porque la soledad en compañía tampoco es que sea mejor.

Nada… que ha pasado un vendedor de caramelos de ajonjolí y me he acordado de ella… y me sabe muy dulce el tenerla viva y he comprado 20 caramelos como si pudiera regalárselos mañana. «Ni los pruebes… que ese es el mismo que mezcla el comino con gofio y vende el paquetico a 15 pesos… sabrá Dios qué cosa es eso», me advierte mi mamá, no sin antes recordarme cómo me gusta gastar dinero en bobería. ¡Qué boba es ella… si yo lo que he comprado son 20 motivos para sentirme más cerquita de mi abuela!

Por Yuliet Calaña