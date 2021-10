/Cuba desarrollará campaña de vacunación antigripal en niños desde el 11 de octubre

Se extendrá hasta el 11 de diciembre con el propósito de prevenir complicaciones graves asociadas a la influenza estacional del hemisferio sur

Desde el 11 de octubre y hasta el 11 de diciembre, campaña de vacunación antigripal a niños de seis a 11 meses y 29 días de nacidos. Foto: Ariel Cecilio Lemus

Con el propósito de prevenir complicaciones graves asociadas a la influenza estacional del hemisferio sur, desde el próximo 11 de octubre y hasta el 11 de diciembre se realizará en todo el territorio nacional la campaña de vacunación antigripal a niños de seis a 11 meses y 29 días de nacidos, informó el sitio web del Ministerio de Salud Pública.

El proceso tendrá un esquema de dos dosis con intervalo de cuatro semanas entre una dosis y otra, para lo cual las vacunas se encuentran distribuidas en las droguerías provinciales al igual que las jeringuillas y agujas para edad pediátrica, precisó el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública.

El epidemiólogo informó, además, que con posterioridad se pretende vacunar a la población adulta de 85 y más años de edad y a las personas institucionalizadas en hogares de ancianos, casas de abuelos y centros sicopedagógicos.

De igual manera, y hasta el 31 de diciembre del presente año, Durán García acotó que las gestantes recibirán el tratamiento independientemente del trimestre en que se encuentre la gestación y la edad materna.

Asimismo, serán inmunizados —teniendo en cuenta la prevalencia e incidencia en 2020— las personas asmáticas y diabéticas de entre 19 y 24 años, además de los trabajadores avícolas y pecuarios con exposición a riesgo de influenza, priorizando las granjas estratificadas de elevada vulnerabilidad.

A los pacientes con insuficiencia renal crónica, mayores de 6 años con parálisis cerebral infantil y fibrosis quística, así como pacientes siquiátricos crónicos ingresados en instituciones hospitalarias, y trabajadores de servicios de atención al paciente con infecciones respiratorias agudas graves, les será reactivada la vacuna.

Finalmente, la publicación detalló que la influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa causada por los virus de la gripe, que infecta la nariz, la garganta y los pulmones, puede ocasionar episodios desde leves hasta graves y hasta ser mortal. Puede ser contraída por cualquier persona, aunque el mayor riesgo de padecer complicaciones graves radica en los adultos mayores, quienes presentan padecimientos crónicos (como asma, diabetes o enfermedades del corazón), las embarazadas y los niños pequeños.

Para entender mejor en qué consiste la gripe o influenza es preciso entender que «existen tres tipos de virus denominados A, B y C, pero las epidemias estacionales son causadas por los de la gripe humana de los tipos A y B. En el caso de la gripe A se dividen en los subtipos H1N1 y H3N2. Mientras que los de la gripe de tipo B no se dividen en subtipos, y las infecciones por el tipo C causan episodios leves de enfermedad respiratoria, estas últimas se cree que no producen epidemias, aunque los virus de la gripe cambian constantemente y no es raro que aparezcan nuevas cepas víricas cada año».

Tomado de Granma.cu