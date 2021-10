/EE. UU. revela número de sus ojivas nucleares

Según la televisora Russia Today (RT), se trata de la primera vez desde 2017 que la nación estadounidense revela datos de su arsenal nuclear

Un misil balístico nuclear estadounidense, Titan II, desactivado Foto: AFP

Estados Unidos contaba, en septiembre de 2020, con 3 750 ojivas nucleares, según un comunicado publicado, este martes, por el Departamento de Estado del país estadounidense.

Según la televisora Russia Today (RT), se trata de la primera vez desde 2017 que la nación estadounidense revela datos de su arsenal nuclear. Después de la última publicación de las cifras en septiembre de 2017, el expresidente Donald Trump prohibió difundirlas.

Desde el Departamento de Estado declararon que el número revelado representa una reducción de un 88 %, en comparación con las 31 255 ojivas nucleares que la nación poseía en 1967, en los momentos álgidos de la Guerra Fría, amplía la información de RT.

Asimismo, se evidencia que EE. UU. tiene 72 ojivas nucleares menos que en 2017 y 55 menos que en 2019.

«El crecimiento de la transparencia de los arsenales nucleares de los Estados es importante para los esfuerzos de no proliferación y desarme, incluidos los compromisos en virtud del Tratado de No Proliferación Nuclear y esfuerzos para abordar todos los tipos de armas nucleares, incluidas las desplegadas y no desplegadas, las estratégicas y no estratégicas», reza el comunicado.

De acuerdo con los datos del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, en enero de 2021 EE. UU. tenía 5 550 ojivas nucleares (1 800 desplegadas y 3 750 almacenadas o retiradas), mientras Rusia disponía de 6 255 (1 625 desplegadas y 4 630 almacenadas o retiradas), China poseía 350, el Reino Unido contaba con 225 ojivas (120 desplegadas y 105 almacenadas o retiradas) y Francia con 290 (280 desplegadas y 10 almacenadas o retiradas).

Por su parte, la India tenía 156; Pakistán, 165; Israel 90 y República Popular Democrática de Corea, aproximadamente entre 40 y 50 ojivas nucleares. No obstante, estas cifras incluyen los arsenales nucleares retirados, que no figuran en el informe del Departamento de Estado de EE. UU., concluye la publicación de RT.

Tomado de Granma.cu