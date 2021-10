/COVID-19 en el mundo: Al alza cifra de nuevos contagios en Rusia

El país sumó 936 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas, un nuevo récord desde el inicio de la pandemia. Inventan técnica para alargar vida de mascarillas N95. España no prevé eliminar el uso de mascarillas por el momento. México recibe 1 500 000 vacunas Sputnik V

Hasta el 7 octubre se reportan 190 países y 32 territorios con casos de COVID-19, asciende a 237 millones 308 mil 584 los casos confirmados (+ 516 mil 976) con 18 millones 31 mil 626 casos activos y 4 millones 844 mil 244 fallecidos (+ 9 mil 437) para una letalidad de 2,04% (=).

En la región de las Américas se reportan 91 millones 960 mil 515 casos confirmados (+ 191 mil 770), el 38,75% del total de casos reportados en el mundo, con 11 millones 303 mil 212 casos activos y 2 millones 256 mil 10 fallecidos (+ 4 mil 820) para una letalidad de 2,45% (=).

Rusia con nuevo récord de fallecidos en el día

Rusia registró 936 muertes por COVID-19 en las últimas veinticuatro horas, el tercer día consecutivo que supera la cifra de los 900 decesos, informaron este viernes las autoridades locales.

El anterior máximo de fallecimientos fue registrado el miércoles, cuando murieron 929 personas. Así, en la última jornada en Rusia se confirmaron 27.246 casos en 85 regiones de Rusia, de ellos 2.346 asintomáticos (8,6 %), según las estadísticas oficiales.

Estos datos mantienen la tendencia al alza de las infecciones en el país, donde más del 97 % de los positivos se deben a la variante delta.

Asimismo, el mayor número de los nuevos positivos se registró en Moscú, el epicentro de la pandemia en Rusia, donde se notificaron 4.595 casos, seguida de San Petersburgo, con 2.501 positivos.

En total desde el inicio de la pandemia han fallecido en Rusia 214.485 personas, si bien las estadísticas oficiales sobre exceso de muertes en el mismo periodo triplican esta cifra.

Rusia, con 7.717.356 casos, es el quinto país en el mundo por el número de contagios confirmados, por detrás de Estados Unidos, la India, Brasil y el Reino Unido.

Inventan técnica para alargar vida de mascarillas N95

Un equipo de investigadores de la Universidad del Sur de Florida (USF), EE. UU., desarrolló una nueva técnica que permite desinfectar rápidamente y recargar los filtros de las mascarillas desechables N95 y puede ayudar a reducir dos problemas: su escasez y la contaminación que producen, según trascendió este jueves

Los científicos afirman que con su técnica se puede restablecer el 95% de la eficiencia de filtración original de la N95, incluso después de 15 ciclos de tratamiento. Según un artículo publicado en la página de USF, la técnica -pendiente de patente-usa el llamado «efecto o descarga de corona», un fenómeno causado por la ionización del aire circundante a los conductores eléctricos, para esterilizar las mascarillas que protegen del coronavirus y otras enfermedades transmisibles por el aire.

Además de brindar protección, el tratamiento de descarga de corona puede tener un impacto significativo en el medio ambiente, dice USF, que menciona al respecto un informe publicado por la organización de conservación marina OceansAsia, con sede en Hong Kong. Según esa organización, 1.560 millones de mascarillas contaminaron los océanos en 2020 y es probable que tarden más de 450 años en descomponerse por completo.

En lugar de que las personas usen cientos de mascarillas por año, los equipos de investigadores dicen que la tecnología limitará su consumo a docenas cada año.

México recibe 1.500.000 vacunas Sputnik V desde Rusia

El Ministerio de Salud de México informó este jueves que el país recibió 1.500.000 vacunas envasadas Sputnik V contra el SAR CoV-2 del primer componente, del Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya de Rusia, refiere Telesur.

Vacuna rusa Sputnik V. Foto: EFE

Este envío es el séptimo de la farmacéutica procedente de Moscú, el cual arribó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) Benito Juárez. En la recepción, el director General de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), Pedro Zenteno Santaella, precisó que estas vacunas serán destinadas al Estado de México y Puebla para continuar el proceso de inoculación.

De igual manera, el alto funcionario expresó que en la próxima semana arribarán a México otros embarques de fármacos envasados de diversas farmacéuticas. Esto fundamenta, según argumentó Pedro Zenteno, la decisión de que la población mayor de 18 años cuente con al menos una dosis antes de que finalice el mes de octubre.

México ha recibido 87.341. 935 dosis anticovid de Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, CanSino Biologics, Johnson & Johnson y Moderna.

La institución sanitaria mexicana ha confirmado que en país el laboratorio Drugmex ha envasado 8.933.650 dosis de CanSino Biologics, y el laboratorio Liomont 25.052.500 biológicos de AstraZeneca.

Asimismo, corroboró que se han envasado en el país 33.986.150 vacunas. Desde el 23 de diciembre, la nación ha tenido disponibles 121.328.085 biológicos, aseveró la cartera.

España no prevé eliminar el uso de mascarillas por el momento

España está ya en zona de bajo riesgo por coronavirus y en las comunidades ya no existen prácticamente restricciones en materia de aforos u horarios, pero el uso de la mascarilla no tiene de momentos visos de modificarse. Así lo ha indicado este viernes la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que ha alejado el momento de que no sea necesario llevarla en espacios cerrados al menos hasta que pase el otoño, periodo especialmente proclive para los virus y enfermedades respiratorias, informa 20Minutos.

Alumnos en un aula con mascarilla. Foto: FSIE MADRID

«Tenemos que ir poco a poco (…). En interior vamos a seguir con ella. Viene el otoño, los virus respiratorios no sabemos cómo vienen, vamos a ir en este proceso poco a poco, paso a paso y partido a partido», ha dicho Darias durante una entrevista radiofónica.

La ministra ha confirmado así que de momento el Gobierno no se plantea volver a modificar una de las pocas medidas contra la Covid que todavía queda en pie y que es responsabilidad del Ejecutivo central, no de las comunidades.

Junto con la obligación de mantener la distancia de seguridad de al menos 1,5 metros, el uso de mascarilla está regulado por decreto ley. Su última actualización fue en junio pasado, cuando se eliminó la obligación de usarla en espacios abiertos, siempre que se pueda guardar la distancia de seguridad.

El decreto de junio indicaba que no se volvería a modificar hasta que «todos los territorios se sitúen por debajo de nivel de alerta 1», es decir, de 25 casos por 100 000 habitantes, la mitad que ahora.

Tomado de Juventudrebelde.cu