/Se recuperará gradualmente la economía del país (+Video)

Comenzó la Jornada Económico-Productiva, de forma virtual, del 7 al 28 de octubre, con el propósito de contribuir al impulso y la dinamización de la economía cubana en el actual escenario

Si bien es cierto que la economía del país está enfrentando una situación tensa y excepcional, que repercute profundamente en la población, ya entramos en una fase de recuperación gradual de la actividad económica de la nación, junto a un efectivo control de la COVID-19.

Así lo expresó Alejandro Gil Fernández, vice primer ministro y ministro de Economía y Planificación, al intervenir este jueves en la apertura de la Jornada Económico-Productiva, que se celebra desde la Cámara de Comercio, en esta capital, de forma virtual, del 7 al 28 de octubre, con el propósito de contribuir al impulso y la dinamización de la economía cubana en el actual escenario, dando continuidad a los acuerdos emanados del VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba.

Recordó que el impacto del bloqueo económico impuesto por el Gobierno de EE. UU., así como la paralización de la economía con la caída precipitada del turismo, a causa de la pandemia de la COVID-19, provocaron un escenario financiero complejo, reflejado en una contracción de un 10,9 % del Producto Interno Bruto en 2020, «pero tenemos muchas reservas a las que hay que ponerles nombre y apellidos», manifestó.

Sin embargo, el avance relativo en el control de la pandemia, la marcha de la vacunación y la puesta en vigor de nuevas normas para incentivar la reanimación monetaria, ha permitido apreciar, a partir del cuarto trimestre de este año, una recuperación gradual de la actividad económica, sostuvo el Vice Primer Ministro durante el encuentro, el cual estuvo presidido por Joel Queipo Ruiz, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido y jefe de su Departamento Económico, y en el que estuvo presente Rodrigo Malmierca Díaz, ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.

No obstante –aclaró Gil Fernández–, el país no se va a recuperar de una situación económica tan excepcional en pocas semanas o meses. «A pesar de que se ve un escenario muy favorable, no queremos crear falsas expectativas. El costo para la economía de la COVID-19 y el bloqueo económico es enorme. Salir de ese escenario no va a ser una tarea fácil», advirtió.

Exhortó a compartir las buenas prácticas de gestión económica tanto en el sector estatal como en el no estatal, y a trabajar con mayor intensidad en la capacitación, el estudio de las normativas, el intercambio de experiencias con aquellas entidades o personas que han tenido éxito, la implementación de la estrategia de los actores económicos, la búsqueda de mayor eficiencia de la empresa estatal socialista, y un mejor aprovechamiento de los recursos materiales y el capital humano, entre otras acciones que sirvan para impulsar las finanzas de la nación.

«El camino de la solución está en la recuperación productiva, en la capacidad que tengamos de producir más bienes y servicios, en la capacidad de entrar con un mayor dinamismo en esta etapa de recuperación gradual de la economía», aseveró.

Convidó a aprovechar las oportunidades positivas de los intercambios en cuanto a aprendizaje, buenas prácticas y experiencias.

Bajo la premisa de integrar y transformar para crecer, esta Jornada persigue impulsar la creatividad, el perfeccionamiento y la transformación de los actores económicos de la Isla, y demostrar que, aun en medio de las complejidades actuales, podemos hacer avanzar nuestra economía, a partir del conocimiento de la legalidad socialista y en consonancia con los procesos legislativos que el país lleva adelante.

Durante el evento se realizarán conferencias sobre temas puntuales para la economía cubana; un encuentro entre consultoras, universidades y centros de investigación sobre los estudios de mercado y de factibilidad para las empresas nacionales; presentación de plataformas como la Guía de Negocios, el Observatorio Cubano de las Ciencias Económicas y la Pasarela de Pagos.

También tendrá lugar una Feria Virtual, a través de la plataforma Fevexpo y la entrega de premios de reconocimiento especial por la gestión económica a actores destacados.

NOVEDADES DIGITALES PARA LA ECONOMÍA

La Guía de Negocios y el Observatorio Cuba de las Ciencias Económicas –dos plataformas digitales nuevas presentadas este jueves en el evento, desarrolladas por la Mipyme Dofleini Software– van a constituir herramientas útiles para los actores económicos y la población en general, destacó Oscar Luis Hung Pentón, presidente de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba, organización promotora de estas iniciativas.

El directivo explicó a Granma que, en el caso de la Guía de Negocios, es una plataforma que va a agrupar información de todos los actores económicos, incluyendo las entidades del sector estatal, los trabajadores por cuenta propia, la Mipymes, que se van creando en el país, así como las cooperativas agropecuarias y no agropecuarias.

«Como Guía de Negocios va a permitir hacer licitaciones, comercializar productos ociosos, o promocionar algunos de los servicios que necesita el empresariado cubano para lograr los tan necesarios encadenamientos productivos», agregó.

Acerca del Observatorio Cubano de las Ciencias Económicas, Hung Pentón detalló que será un repositorio para analizar y canalizar hacia los usuarios toda la investigación científica, que se produce en el país, por encima de la investigación internacional.

Se basará, sobre todo, en clasificar la información en diferentes fuentes del conocimiento, con varias secciones, informes, boletines y resultados científicos, entre otros, para que la población cuente con elementos importantes de educación financiera para la vida económico-social de la nación.

