/Infidente, necesaria lectura para pensar al Apóstol

A propósito del aniversario 151 de la llegada de José Martí al Abra le sugerimos la novela Infidente del escritor pinero Nelton Pérez, una obra literaria que permite desde el imaginario del autor, pensar a ese joven Martí con 17 años.

El libro (Editorial Letras Cubanas) recrea desde la ficción, en 272 páginas, un período poco conocido de la biografía del Héroe Nacional: su breve estancia de dos meses y cinco días en la finca El Abra, en la entonces Isla de Pinos.

El detonante principal para escribirlo, según Nelton, «fueron las crónicas martianas del historiador pinero Wiltse Javier Peña. Con la novela quise mostrar al héroe como un muchacho de la época».

Una de los grandes retos que tuvo fue «escribir cartas como si fuera Martí. Pero no solo las enviadas por él, sino las de sus hermanas, la madre y el padre».

El diseño de cubierta de esta edición pertenece a Alfredo Montoto Sánchez, con base en las ilustraciones del artista de la plástica cubana Carlos Reyna.

La obra obtuvo en 2015 el Premio Alejo Carpentier, de acuerdo a la decisión de un jurado integrado por Francisco López Sacha, Dazra Novak y Rafael de Águila.

A continuación, una de esas cartas que Nelton recrea en su libro:

«2 de noviembre 1870El Abra, Isla de PinosHermanas:(…) Antes de ser yo enviado acá, ¿sabían ustedes de la existencia de esta isla? No, solo los piratas y los pineros que son bien pocos. En esta isla casi nada acontece en verdad, ¿pueden imaginarse que en Nueva Gerona, una ciudad que hace llamarse tal, además de los deportados no hay ningún teatro ni ferrocarril? He descubierto que como no hay óperas ni vida nocturna para sanar el alma con algazara y festín, hay entre sus habitantes la extendida manía de mentir, y son muchos los que lo hacen con mucha gracia y don. Hay mentirosos increíbles, pero de todos destaca uno que en concurso de boca en boca aventaja por mucho a los demás y yo le he conocido en persona. Es un pescador de esponjas y bote a velas, que cuando viene a la orilla me tiene atento y respetuoso como exige él para poder escucharlo. Lo llaman el Barón Herrera, mas su nombre entre los marineros que lo acompañan es Antonio. Para que me crean a mí y respondan les enviaré cada vez que les escriba alguna de esas historias, que quiero me comenten su parecer. Yo escribiría de ellas para darlas a conocer en La Habana si fueran tiempos nobles, y si verdades horribles ya no bastaran para hacer infelices además de mí a quienes más me quieren en la vida. Por ello, de estas mentiras tan maravillosas solo las contaré a mis niñas, imaginando que en recompensa me escriban y sonrían, que es tan bueno para el alma joven que les anida en sus pechos.

Sean siempre buenas como son con mamá y papá, háganles descansar, y escríbanle pronto a quien tanto sueña con abrazarlas juntas y muy fuerte, su Pepe».

