/Se abre una nueva boca en el volcán de La Palma, expulsando ceniza y piroclastos

Una nueva boca se ha abierto por la tarde de este viernes en el volcán de Cumbre Vieja, en la isla canaria de La Palma (España) con la expulsión de ceniza y piroclastos, según ha comunicado el Instituto Volcanológico de Canarias en su cuenta de Twitter.

Imagen termográfica que muestra la anomalía generada por la nueva boca eruptiva, aún por confirmar si es una colada o caída de piroclastos / Thermographic image showing the anomaly generated by the new eruptive vent, yet to be confirmed if it’s a lava flow or pyroclastic fall pic.twitter.com/tY1nIZW7Ks

— INVOLCAN (@involcan) October 15, 2021