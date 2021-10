/Donald Trump anuncia el lanzamiento de su propia red social “TRUTH Social”

Como los gigantes tecnológicos no lo quieren, Donald Trump quiere competir con ellos. Su grupo de medios y tecnología Trump se fusionará con Digital World Acquisition, una empresa que cotiza en el Nasdaq, la bolsa de tecnología.

El objetivo declarado es crear un rival del consorcio mediático liberal y competir con las grandes empresas tecnológicas. Por ello, Donald Trump anunció que la compañía lanzará una nueva red social, Truth Social. Estará disponible en versión beta en noviembre y luego para todos en el primer trimestre de 2022.

TMTG también pretende lanzar un servicio de video a la carta que pasará programas de entretenimiento “no-woke” y será dirigido por Scott St. John, productor ejecutivo de los programas “Deal Or No Deal” y “America’s Got Talent”.

Originado en Estados Unidos, el término “woke” alude, por lo general despectivamente, a los discursos que ponen el acento en las injusticias basadas en criterios raciales, de género o la orientación sexual.

“Creé TRUTH Social y TMTG para plantar cara a la tiranía de la Big Tech”, dijo Trump, vetado de Twitter y Facebook.

“Vivimos en un mundo en donde los talibanes tienen una amplia presencia en Twitter, sin embargo su presidente estadounidense favorito ha sido silenciado. Es inaceptable”, afirmó el exmandatario.

Se anuncia que Truth Social ya está disponible para su reserva en la tienda de aplicaciones de Apple. Es extraño cuando se quiere enfrentar a los gigantes de la tecnología de frente y cuando se conocen las condiciones tan estrictas que establece la firma Apple para la distribución de aplicaciones, sobre todo en lo que respecta a los contenidos violentos.

El lanzamiento de esta red social está anunciado desde hace tiempo, pero desde que se prohibió en las plataformas, las incursiones de Donald Trump en el mundo de la tecnología no han impresionado mucho. Su nuevo sitio web, lanzado el pasado mes de mayo, fue un fracaso y hace unos días incluso fue brevemente hackeado para publicar contenidos favorables al presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Facebook vetó definitivamente a Trump el 7 de enero por sus incendiarios comentarios que precedieron la insurrección en el Capitolio, reduciendo luego la interdicción a dos años.

Twitter siguió rápidamente, suspendiendo permanentemente la cuenta de Trump – que tenía más de 88 millones de seguidores – ante el “riesgo de que siga incitando a la violencia”. Trump ha comenzado a realizar eventos públicos, incluyendo mítines de campaña, en busca de permanecer como el dirigente republicano más influyente del país.

