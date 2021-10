/La nueva normalidad no es tan normal

La nueva normalidad, no tan normal, es la que se está viviendo en Cuba y en especial en la Isla de la Juventud por estos días, porque si bien se han aprobado medidas encaminadas a la apertura territorial, el reinicio de la transportación marítima propiciará el arribo de un número mayor de personas provenientes de otras provincias, incluso, algunas con un grado superior de infestación de la covid-19, lo cual demandará el mantenimiento de protocolos existentes desde el inicio de la pandemia.

Además se informó ayer en el espacio televisivo de Islavisión “Entre Nosotros” por el Dr. Sixto Murillo, Director del HGD “Héroes del Baire”, el reinicio de los servicios de las consultas externas en policlínicos y en el mayor centro de salud del territorio, en las especialidades tradicionales y en otras nuevas, así como el tránsito a la estabilización de los servicios quirúrgicos hasta enero del 2022.

Por otro lado se reinició el curso escolar con actividades presenciales para estudiantes de grados terminales de Preuniversitario, Escuela Pedagógica, politécnicos y la educación superior. El 15 de noviembre lo harán todos los estudiantes de la enseñanza general, especial y politécnica que requerirá también de medidas extremas en cada centro educacional, muy parecido a una aparente “normalidad” que no es real porque el nuevo coronavirus está ahí, aunque estén inmunizados.

La Covid-19 vino para quedarse y el mayor reto mundial será poder convivir con ella en las condiciones de una absoluta responsabilidad individual y colectiva a pesar de la agresividad de las nuevas cepas, para complementar los efectos positivos de las vacunas con el cumplimiento de las medidas sanitarias y de distanciamiento físico establecidas desde que ella nos abrazó.

Pero el actuar de algunos pineros en su cotidianidad no se corresponde con el esfuerzo y el llamado que hacen las autoridades a mantener el uso correcto y obligatorio del nasobuco, los pasos podálicos, el distanciamiento físico y la higienización de las manos con frecuencia. ¿Quiénes son los responsables de hacer cumplir con esta medida que llegó para quedarse en esta nueva normalidad?

En primer término cada persona; en los centros de trabajo, estudio y de servicio de todo tipo los administrativos, los propios trabajadores, estudiantes y el pueblo que recibe a atención en ellos. No es posible deshacerse irresponsablemente de lo que a cada cual le corresponde y dejarle toda la responsabilidad al Estado cubano y a los trabajadores y servicios de salud.

Entonces, con más razón que en otras oportunidades, cuando ya se alcanza en el territorio un 72.4% de inmunización con esquema completo de los posibles a vacunar, además con el propósito de que en plazo breve se pueda alcanzar el 90%, tenemos que multiplicar la protección porque ello no significa que la enfermedad no nos visitará. Ella está ahí, esperando el descuido para dañarnos, por lo que se debe tener presente que esta apertura también implica eliminar la barrera establecida para los viajeros que lleguen al territorio, los cuales ya no cumplirán con el aislamiento que se realizaba por 14 días el cual propició detectar un total de 127 casos positivos que podrían haber infectado a más de 1 800 pineros de haber penetrado en el municipio.

Entonces, ahora el muro de contención a la covid-19 somos nosotros mismos con toda la responsabilidad y conciencia de que contraer la enfermedad por contacto con algún viajero y servir como ente de transmisión interna, dependerá 100% de cada pinero. Cuidarnos y ser racionalmente disciplinados será la mayor muestra de consideración y reconocimiento a los trabajadores de la salud que han expuesto sus vidas por salvar la nuestra.

La nueva normalidad trae nuevas medidas y ahora para trasladarse desde y hacia el territorio será como requisito indispensable la muestra del carné de vacunación, como constancia de haber sido inmunizados y, en casos excepcionales donde la persona no haya podido vacunarse, debe presentar un PCR negativo con 72 horas de validez.

Mucha razón tienen los doctores Israel y Sixto con sus llamados a la disciplina y al cumplimiento riguroso de las medidas de protección y distanciamiento de cada pinero realizado ayer en el programa informativo y de participación ciudadana “Entre Nosotros” del canal territorial Islavisión, llamado que se complementa con el de la máxima dirección del país a ser implacables con las violaciones al cumplimiento de la disciplina y las normas establecidas, porque hay mucha claridad de que la mejor vacuna hoy son somos nosotros como una muestra de la elevación de la conciencia personal que apuesta por preservar la salud y la vida de familiares, vecinos y amigos como esencia del actuar revolucionario y premisa de futuro.

Como se ha explicado por nuestros principales dirigentes en diferentes espacios, el país y el territorio tienen que abrirse, tratar de encauzar la muy deteriorada economía cuyos efectos combinados del recrudecimiento del bloqueo y el escalamiento de la pandemia provocaron que en este periodo el país dejara de percibir más de 3 000 millones de dólares en ingresos. Además, se han ejecutado significativos gastos en exceso al Presupuesto para enfrentar la COVID-19, la protección de los trabajadores y de la población en general, millonarias cifras que han incidido en el deterioro del 13% del Producto Interno Bruto.

Por tanto, el tránsito por esta nueva normalidad con el peligro de contagio ante cualquier descuido, deberá marcar una postura ética superior de cada pinero para que el municipio mantenga los resultados que hasta este momento, con mucha entrega y sacrificio se la logrado al mantener la tasa de incidencia más baja del país inferior a cinco, parámetro establecido por la Organización Mundial de la Salud.

El país transita hacia un control de la enfermedad con el despliegue de la vacunación a toda la población con las vacunas cubanas, y con nuestra actitud consciente en esta nueva normalidad estaremos aportando nuestro granito de arena en el enfrentamiento de la pandemia y el logro de ese objetivo ratificando lo expresado por Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del PCC y Presidente de la República ayer en la clausura de las sesiones del Parlamento Cubano, “Gracias a nuestro sistema, a la integración de todas las fuerzas en pos de un objetivo, es decir, gracias a la unidad en torno al Partido, Cuba tuvo respuestas inmediatas para la imprevista pandemia y, al mismo tiempo, para enfrentar la grosera profundización del bloqueo”.

Por Sergio I. Rivero Carrasco