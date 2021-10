/Trabajar cada día mejor: deber y reto del sector de la construcción

Durante la última sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular se presentaron, los resultados del ejercicio de la más alta fiscalización al Ministerio de la Construcción, la primera experiencia de este proceso en el marco de la Constitución de la República

Ministerio de la Construcción. Autor: Roberto Suárez Publicado: 29/10/2021 | 01:41 am

Priorizar el cumplimiento del Programa de la Vivienda, incluida la atención a la actividad de los subsidios, fue una de las recomendaciones de la Asamblea Nacional del Poder Popular al Ministerio de la Construcción (Micons), según consta en el informe de la más alta fiscalización del órgano legislativo a esa entidad, presentado por Santiago Lajes Choy, presidente de la Comisión de Industrias, Construcciones y Energía.

Igualmente, se recordó que la Política de la Vivienda aprobada en 2018 e implementada en 2019 prioriza las afectaciones climatológicas, las condiciones precarias, la dinámica demográfica y las personas con escasos recursos. Con ese fin se plantea un programa de diez años para la recuperación del déficit habitacional en el país, que al cierre de 2020 ascendió a 862 879 viviendas.

Al finalizar el año pasado, el fondo habitacional creció en 62 681 viviendas con respecto a 2019. De ellas, el 63 por ciento se encuentra en buen estado técnico y el 37 por ciento entre regular y malo.

Desde la implementación de la Política hasta mayo de 2021, en el país se han terminado 99 252 viviendas; de ellas, 32 575 por la vía estatal, 19 786 células básicas habitacionales y 46 891 por esfuerzo propio, con una tendencia al decrecimiento e incumplimiento del plan estatal y los subsidios, que se manifiesta desde finales de 2020.

En la atención a las madres con tres o más hijos menores de 17 años, de las 42 512 viviendas identificadas, 29 417 demandan acciones constructivas. Ya se han beneficiado 5 841, por las diferentes vías (financiamiento asignado, subsidios y plan estatal).

La rehabilitación continúa siendo la ruta crítica para detener el deterioro del fondo habitacional. Persiste insatisfacción con tal programa porque las acciones realizadas no son, en su gran mayoría, las que más impactan en la solución de los problemas que aquejan al pueblo. Algunas de estas dificultades son: rehabilitación integral de edificios y de viviendas, reducción de vulnerabilidades, rehabilitación de ciudadelas, entre otras.

En cuanto al plan de producción local de materiales de construcción, solo resultaron cumplidoras ocho provincias. En tal incumplimiento incidió el atraso de tres meses en la entrega de cemento y acero.

Según se declara en el Informe, en las visitas realizadas por los diputados, estos recogieron opiniones referidas a irregularidades en la atención a los subsidiados, viviendas declaradas como terminadas cuando les faltaban acciones constructivas y con problemas de calidad. En 16 municipios se comprobó que los subsidiados no siempre logran la adquisición de los recursos.

Asimismo, en 38 territorios se detectaron limitaciones por desabastecimiento de recursos como cemento, acero y combustible, lo cual no permitió garantizar una secuencia constructiva. Se encontraron violaciones de proyectos en la ejecución de las células básicas habitacionales.

La supervisión y el control son ineficientes

En la fiscalización realizada se detalla que el sistema aplicado para la supervisión y control de las acciones constructivas es ineficiente, con problemas organizativos, insuficientes y no sistemáticos controles; además de falta de preparación de los técnicos de la vivienda. También sobresalió la falta de asesoramiento técnico-metodológico al sistema de la Vivienda y al programa inversionista, y la necesidad de mayor vinculación de las direcciones provinciales de la Vivienda con la base.

Se encontró falta de interés y compromiso de algunos subsidiados para ejecutar acciones constructivas, así como de una estrategia adecuada para la producción local de materiales de la construcción, y falta de vinculación de algunos directivos con las principales obras que acometen, tanto en la industria como en los programas de la vivienda.

Igualmente, se señala la no incorporación del sector no estatal a la construcción de viviendas, además de que no se garantizan los recursos para las urbanizaciones, como establece la política, por la no asignación del presupuesto.

La población expresó insatisfacción con respecto al Programa de la Vivienda a causa de la morosidad en los trámites, carencias de recursos materiales, subsidios sin terminar acumulados de años anteriores y recursos financieros inmovilizados en los bancos por este concepto.

Por otro lado, la aplicación gradual del sistema de precios de la construcción y montaje para las inversiones, las reparaciones capitales y el mantenimiento constructivo ha generado paralizaciones en la producción y comercialización de bienes y servicios. Las tasas salariales fijadas para los oficios de la construcción se consideran bajas.

Las tres Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial han trabajado para encadenarse con la Zona Especial de Desarrollo Mariel, tienen cuentas de capacidad líquida habilitadas en un grupo de empresas, y se enfocan en el incremento de las exportaciones y la sustitución de importaciones.

Un factor que influye en todos los análisis vinculados con el cumplimiento del plan de la economía del Micons en 2020 es la situación generada por la COVID-19. De ahí que, por ejemplo, el Grupo Empresarial de Materiales de la Construcción en 2020 incumplió los indicadores de ingreso al Presupuesto del Estado, por afectaciones en las ventas al Mincin y de producciones destinadas al Programa de la Vivienda. El Grupo Empresarial dejó de ingresar más de 100 millones de pesos debido al incumplimiento de producciones físicas como áridos, cemento, bloques de hormigón, azulejos, entre otros.

En voz de los diputados

Al terminar la lectura del informe, una decena de diputados expresaron sus opiniones y sugerencias acerca de las principales dificultades señaladas en el texto. Entre ellas se destacan la necesidad de aprovechar las potencialidades productivas instaladas en los territorios y que se vinculen con los nuevos actores económicos que se incorporan en el contexto económico actual.

También se señaló que aún se debe fortalecer el trabajo conjunto con las universidades y centros de investigación en relación con la producción local de materiales de la construcción, así como invertir en tecnología para su desarrollo.

Otra de las preocupaciones de los diputados fue el sistema de pago a destajo para los trabajadores de ese sector, la capacitación técnica de los cuadros, fundamentalmente de quienes dirigen las obras. Además, se hizo referencia al aprovechamiento de las diferentes tecnologías y sistemas de construcción, como el Sandino. El chequeo diario de los directivos a las obras constructivas para que estas se entreguen totalmente terminadas y con buena calidad fue otras de las preocupaciones.

El diputado René Mesa Villafaña, ministro de la Construcción, aseguró que las visitas realizadas para la conformación del informe han generado planes de acción para responder a las deficiencias detectadas, las cuales se revisan no solo en los territorios objeto de análisis, sino en el ciento por ciento de las obras del país. Por otro lado, se refirió a las dificultades que presenta el sector en relación con los cuadros, sobre todo en la base, donde existe una gran fluctuación.

Al finalizar, el presidente del Parlamento, Esteban Lazo Hernández, reconoció la transparencia con que se trabajó en la más alta fiscalización al Ministerio de la Construcción y precisó que toca implementar un plan de medidas y su evaluación con la comisión correspondiente. Asimismo, reconoció, en nombre de la Asamblea Nacional, a los trabajadores de este importante sector y a sus directivos, unido a la exhortación de trabajar cada día mejor por su incidencia en la economía del país.

Tomado de Juventudrebelde.cu