/Trabas en la ganadería, seis meses después

Foto: Rodolfo Blanco Cué/ACN.

En el pasado mes de abril el gobierno cubano anunció un paquete de 63 medidas para potenciar la producción de alimentos en país. Su implementación comenzó de inmediato, pero seis meses después en la provincia persisten trabas o se crean otras que impiden este objetivo, como pudieron comprobar este fin de semana el viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca y el ministro de la agricultura Ydael Pérez Brito.

Durante un encuentro de más de tres horas con productores, empresarios, dirigentes agropecuarios y las principales autoridades políticas y gubernamentales del territorio, se evidenciaron violaciones de las disposiciones, falta de comunicación, estatismo y poco dominio de las medidas por parte de todos los actores involucrados.

Tapia Fonseca discutió el hecho de que solo hayan negociado contrato directamente con la Empresa Láctea 9 142 productores de leche de los más de 12 600 que tiene la provincia.

“El Lácteo tiene que impulsar este paso, que busca eliminar intermediarios y asegurar el vínculo directo de los campesinos con la industria. Los directivos tienen que salir de la oficina y llegar a casa del guajiro a negociar, y si es necesario, contratar gestores para terminar eso en un mes”, debatió el alto dirigente con Danilo Porto, director de la empresa, a la cual hasta la fecha deben 2 000 millones de litros de leche al plan acordado.

Otro hecho inexplicable es que todavía ningún productor tenga tarjeta para recibir pagos en divisas. Quedó claro que la mayor responsabilidad en el atraso corresponde al sistema bancario, que debería ser el más interesados en la apertura de las nuevas cuentas.

“No podemos pretender que el campesino deje el surco para ir a hacer una cola al banco, no son hombres y mujeres de trámites. El banco tiene que asumir su papel de servidor público y llegar hasta las bases productivas, las delegaciones de la agricultura o la ANAP para buscar todos los datos y que luego solo sea firmar y recoger la tarjeta”, indicó el Viceprimer Ministro.

Julio Cabrera, presidente de la cooperativa de créditos y servicios José Antonio Echeverría, una de las que entregó más de un millón de litros de leche el actual año, agregó que incluso acudiendo a las oficinas bancarias la burocracia los frena. “Nosotros como presidencia fuimos a hacer las gestiones para el pago en divisas a nuestros asociados y nos dijeron que debíamos tener un programa informático para el pago electrónico que cuesta 23 000 pesos. Así no se puede”, afirmó.

Foto: Rodolfo Blanco Cué/ACN.

Aun sin MLC en su poder, varios ganaderos plantearon la necesidad de gastarlos en productos y maquinarias para mejorar su trabajo. “Preferimos comprar semillas, alambre, cantinas y termos, que en un televisor o una caja de cervezas, pero actualmente no hay una tienda en MLC con lo que necesitamos”, manifestó uno de ellos.

Al respecto, el Ministro de la Agricultura les recordó la posibilidad abierta por las nuevas medidas de acudir a empresas importadoras y encargar lo que les haga falta para el desarrollo de su actividad. “Los invitamos a pensar en la posibilidad de importar incluso tecnología para la instalación de minindustrias que les permitan cerrar el ciclo productivo y aprovechar mejor las obtenciones que logren por encima de los contratado. Pueden ser pequeñas fábricas de queso o hamburguesas”.

Pérez Brito también socializó cinco resoluciones que entran en vigor con el objetivo de equiparar a los colectivos laborales de las Unidades Empresariales de Base, las Unidades Básicas de Producción Cooperativa y las Cooperativas de Producción Agropecuaria con el resto de los campesinos y cooperativistas. Según él, ahora los obreros de esas bases podrán manejar directamente presupuestos y créditos y contratar usufructuarios y fuerzas laborales, entre otras prerrogativas. Las disposiciones fortalecen la empresa estatal socialista del sector y la hacen más competitiva.

Estas decisiones y las 63 anteriores fueron reconocidas por los representantes del sector agropecuario camagüeyano como revolucionarias y muy necesarias para robustecer el trabajo del campesinado. No obstante, se mostraron apenados por no marchar al ritmo de implementación que necesita el pueblo.

Sobre el tema reflexionó el primer secretario del Partido Comunista de Cuba en la provincia, Ariel Santana Santiesteban, pues “no podemos permitir que los empresarios y dirigentes hagan lo que entiendan más fácil y no se trabaje en equipo para cumplir lo que establecen las disposiciones. Hay que estudiar mejor cada medida e implementarla con urgencia para honrar cada compromiso con los productores y que ellos a su vez honren sus planes”.

Hoy, cuando las producciones no alcanzan para llenar la mesa del cubano, abastecer las industrias, vender al turismo y exportar, en Camagüey no pueden existir tantas trabas para los hombres y mujeres que trabajan de sol a sol. Por ello, Tapia Fonseca exigió derrumbar la burocracia de la cabeza y las oficinas, pues ya no existen impedimentos legales que paralicen el desarrollo de la ganadería y la agricultura. De chequear este proceso se encargará el propio dirigente y su equipo de trabajo en las próximas semanas. Esperemos que en el siguiente encuentro la realidad sea otra.

Foto: Leandro Pérez Pérez/Adelante.

Tomado de Cubadebate.cu