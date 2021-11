/TuEnvio: Gloria de pocos

Sobre las compras online en Cuba en modalidad cup, o para ser más específicos, TuEnvio 1.0, ya se ha hablado en los medios y las críticas pululan por la congestión del sistema y las trabas que van surgiendo en el proceso y con las pasarelas de pago, lo cual hacen de las compras una odisea que tarda horas y dispara sentimientos de angustias e inconformidades.

Los problemas son los mismos a pesar de los cambios realizados en la plataforma para mejorar su funcionamiento. El captcha para autenticarse empieza siendo la primera etapa no apta para cardiacos, justo cuando da más de cinco veces siendo incorrecto, el tiempo de apertura de la tienda se va estrechando y las posibilidades acabándose.

Y como si fuera acto de magia, con el chasquido de los dedos, cuando la tienda abre, y casi nunca lo hace puntualmente, aparece el cartel de producto agotado. Así sale, y lo vuelve a hacer, cuando algunos tuvieron solo la posibilidad de visualizar el combo, mientras, otros nunca lo hicieran, como si detrás de la computadora alguien se hubiera quedado dormido.

Comprar por TuEnvio pocas veces ha sido tarea fácil y cómoda. Y como si fuera una jornada laboral, la aventura, para el caso de los capitalinos, puede que arranque a las 8 de la mañana, pero tras tantos intentos fallidos, después a las 9 y luego a las 11, la ardua hazaña culmine, y no siempre satisfactoriamente, a las 3 o 4 de la tarde, con un alto consumo de megas.

La hora más esperada por todos los seguidores de la Pesca y Tu Compra es la llegada de la versión TuEnvio 2.0. Deberá arribar con nuevos cambios que faciliten las compras o por lo menos regulen a quienes desde una misma terminal, pero desde varios usuarios se las ingenian para adquirir varios combos en el día como buen acaparador y/o revendedor en línea.

Cuando la suerte nos acompaña, TuEnvio nos saca de un apuro, pero la tardanza y la incertidumbre de su entrega deslucen los buenos resultados. También sucede cuando en vez de ser ágil el proceso, precisamente por su modalidad virtual, el comprador debe madrugar y hacer colas de hasta 100 personas para la recogida en el centro recolector.

500 combos contra 30 mil usuarios más aplicaciones que no cesan de hacer peticiones de un milisegundo a otro, no es tarea fácil ni para TuEnvio ni para ninguna otra plataforma, pero ello no debe ser una traba para dar a luz iniciativas paralelas que satisfagan las necesidades de la población cubana, que tanto demanda de esta modalidad de compra.

Tomado de Cubasi.cu