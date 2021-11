/Nueva misión de la NASA intenta desviar asteroide en el espacio

Se espera que la nave espacial DART impacte en 10 meses al asteroide lunar Dimorphos para modificar su trayectoria orbital. Si la misión tiene éxito, podría demostrar por primera vez la capacidad tecnológica para golpear un asteroide potencialmente amenazante para la Tierra desde el espacio.

La nave espacial Double Asteroid Redirection Test, (DART) fue lanzada la noche de este martes desde California, Estados Unidos, con el objetivo de desviar en el espacio un pequeño asteroide que podría ser peligroso para la Tierra.

DART, que significa dardo en inglés, fue lanzada por la Administración Nacional de Aeronautica y el Espacio (NASA) a las 23H21 local (06H21 GMT del miércoles), a bordo de un cohete SpaceX Falcon 9 desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg en California.

Si la misión tiene éxito podría demostrar por primera vez la capacidad tecnológica para golpear un asteroide potencialmente amenazante para Tierra desde el espacio.

On our way!



55 minutes into its flight, the #DARTMission spacecraft has separated from the @SpaceX Falcon 9 second stage, and will soon begin to orient itself toward the Sun. pic.twitter.com/hI6NoQ11zw