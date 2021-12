/Inédito: Airbus A340, primer avión comercial en la historia que aterriza sobre un pista de hielo (+ Video)

Un avión comercial Airbus A340 se convirtió en el primero de la historia que logra aterrizar sobre una pista de hielo.

El vuelo, operado por la compañía portuguesa Hi Fly, cubrió alrededor de 4 000 kilómetros náuticos desde Ciudad de Cabo (Sudáfrica), completando un trayecto de cinco horas hasta la Antártida.

Según declaraciones del capitán de la aeronave, Carlos Mirpuri, “operar en una pista de hielo azul es una forma completamente diferente de abordar esta misión. Primero, no hay equipo de apoyo en tierra allí. Eso significa que no hay unidad de arranque aéreo o generador en tierra. Y todo tipo de preocupaciones rodean una misión como esta, porque no hay asistencia de aproximación, de navegación o soporte oficial”.