/Transformar la realidad sin ceder en los principios

Aumentar las entregas de leche fue reconocida como la urgencia mayor entre los ganaderos militantes del Partido. Foto: Miguel Febles Hernández

«Lo importante es que oigan a los jóvenes, las cosas que explican. Los jóvenes tienen otras visiones, tienen otra preparación, pueden aportar, vienen con muchos deseos de hacer, rompen esquemas que nosotros tenemos a veces planteados durante años y que no nos dejan ver las trabas que tenemos, no nos dejan ver el desarrollo», dijo el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a la militancia del municipio capitalino del Cerro, la cual realizó su asamblea de balance el sábado último.

Según reseñó el sitio de la Presidencia, el mandatario afirmó que «si trabajamos bien con los jóvenes y les damos esa oportunidad y ese nivel de participación y de responsabilidad, las cosas avanzan, y mejor». Igualmente, abogó porque ellos puedan superarse de modo permanente, «que no se queden solo con el título universitario, que puedan hacer maestrías, que puedan hacer doctorados, trabajando en la solución de los mismos problemas que hay en la empresa».

Díaz-Canel habló, entre otros conceptos, de «aprender a sortear adversidades». Y sobre la opinión expresada por un militante acerca de que a veces hay miedo a realmente cambiar lo que deba ser cambiado, reflexionó –sobre ese fragmento del concepto de Revolución dado por Fidel– que la propia definición del Comandante «nos dice hasta dónde pueden ser los cambios: es cambiar todo lo que tiene que ser cambiado, sin ceder en principios».

«Aquí no puede haber dogmas, aquí no puede haber trabas, aquí no puede haber autolimitaciones, aquí no puede haber censura», afirmó en clara alusión al cotidiano ejercicio de hacer Revolución; y enfatizó: «Aquí lo que no se puede es ceder en los principios del socialismo, en los principios de la Revolución. Todo lo otro que haya que transformar lo tenemos que transformar, y hay que transformarlo con audacia, y hay que transformarlo a partir del razonamiento lógico».

En la Asamblea, el miembro del Buró Político y secretario de Organización y Política de Cuadros del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, resaltó, en cuanto al trabajo político-ideológico, la trascendencia de hacer diferente las cosas, «empezando por los niños, por los adolescentes, por los jóvenes, utilizando vías que realmente generen emociones, sentimientos. Que encantemos con nuestra labor».

En el municipio de Matanzas, la asamblea de balance también contó con la presencia de Morales Ojeda; allí el dirigente insistió en la necesidad de tener un Partido cada vez más democrático y participativo, preocupado por las principales insatisfacciones del pueblo; que ahora mismo, en esa provincia, se relacionan con los precios de los productos, y cuya solución radica en la capacidad de producir más y con mayor calidad.

EL DESAFÍO PRODUCTIVO

En Santa Cruz del Sur, Camagüey, varios secretarios generales de núcleos del Partido en entidades productivas y de servicios reconocieron que una buena cuota de responsabilidad en el incumplimiento de planes y compromisos les corresponde a las organizaciones de base y a sus militantes por falta de exigencia y de seguimiento a las tareas.

Una parte sustancial del debate se centró en el enorme reto que debe asumir el territorio para transformar el estado de cosas en la agricultura cañera, si se tiene en cuenta que hoy solo el 42 % de las áreas destinadas a ese cultivo están ocupadas y, de estas, los rendimientos por hectárea dejan aún mucho que desear.

Con visos de optimismo, algunos delegados acogieron la reciente creación de la Empresa Cañera Cándido González, mientras otros alertaron que no se circunscriba a un simple cambio de nombre o de subordinación, cuando su razón de ser será el abasto de materia prima al central Batalla de Las Guásimas, en Vertientes.

Tampoco podía faltar en la cita partidista el análisis de los inconvenientes que se presentan, ante la escasez de recursos indispensables, tanto en la pesca de plataforma como en el cultivo del camarón, dos baluartes del sureño municipio por su incidencia en la exportación de bienes con un alto valor agregado.

Asimismo, en Lajas, Cienfuegos, los delegados, al adentrarse en los temas económicos, manifestaron que falta comprensión y conocimiento sobre las 63 medidas adoptadas por el Estado para potenciar la producción de alimentos.

Lajas produce hoy comida y leche para abastecer al municipio y más allá, pero es preciso controlar y ajustar la contratación y las estrategias de comercialización, dijo el delegado Oelvis Caballero Méndez, miembro de la Comisión Agroalimentaria, y campesino productor de leche y cultivos varios.

Nelson Méndez Martínez, director de la Empresa Agroindustrial Caracas, informó sobre los convenios para exportar cantidades de azúcar de primera calidad, pues la fábrica ostenta el Premio Nacional de la Calidad del producto.

Señaló la disponibilidad de caña como la mayor deficiencia que enfrentan hoy, cuando están a punto de comenzar la molienda. Esta problemática pretenden superarla cuando, para la próxima contienda, siembren el promedio planificado de 2 500 hectáreas, un plan histórico, el más grande que asumirá el Caracas.

En el municipio de Bolivia, en Ciego de Ávila, los delegados a la Asamblea del Partido pusieron el ojo avizor en el entorno circundante, en cómo solucionar los problemas internos que constituyen lastre para el avance.

Justificaciones podrá haber muchas, pero ¿cómo demostrar y a quién convencer de que, de las 4 000 hectáreas dedicadas al cultivo del arroz, solo la mitad está en explotación; que de los 681 derrumbes totales ocasionados por el huracán Irma, en 2017, queden 385 pendientes de solución, o que del plan de 204 viviendas por terminar en el presente año solo han entregado 26?

¿De quién es la culpa de que la agricultura del territorio no cumpla con los planes previstos de producción de frutas, granos y viandas?

En ello incide la carencia de recursos, la verdad más conocida; también el inmovilismo y las fallas en el proceso inversionista, con mayor incidencia en la propia edificación de inmuebles y en la construcción y montaje del secadero de arroz. Pudiera resumirse en «deficiencias en la preparación técnica de las obras, el desaprovechamiento de la jornada laboral, los problemas organizativos», aspectos que no han contado con un adecuado control y chequeo.

Sobre el arroz, el pollo del arroz con pollo del asunto está en las «roturas de las cosechadoras, la falta de combustible y de insumos, el insuficiente control y chequeo por parte de los administrativos responsables, aspecto que ha facilitado la ocurrencia de desvío de producciones».

En la actividad ganadera los volúmenes planificados de entrega de leche los cumplen solo al 28 %, número que, llevado a la realidad, refleja que han dejado de acopiar más de 280 000 litros en lo que va de año, con mayor incidencia en la cooperativa de crédito y servicios (CCS) Cecilio Fis Cuba y en la Agustín Luvián.

Nexy Véliz Naranjo, miembro del Buró Provincial del Partido, insistió en que el trabajo político debía estar encaminado a que los campesinos reconozcan la importancia de sus entregas, porque en el caso de la leche, por ejemplo, se trataba de situaciones complejas: enfermos, dietas, ancianos… «La provincia está al 66,6 % de cumplimiento de su plan de entrega, y, encima de eso, el país subsidió el aumento del precio a la leche, así que no habrá incremento en el yogurt, el helado y otros derivados, pero hay que corresponder a esos esfuerzos con mayor compromiso», precisó.

Cuando un núcleo del Partido interactúa a fondo con su entorno –cosa que siempre debe hacer– los problemas se repliegan. La evidencia está en la ccs Loynaz-Hechavarría, y fue expuesta durante la asamblea municipal de balance del Partido en el municipio de Cueto, Holguín.

Rosa María Castro, secretaria del núcleo del Partido en la forma productiva, contó a los presentes que el Proyecto Sierra Maestra, puesto en marcha para incrementar la producción de leche, tomó la buena senda cuando los militantes analizaron con los miembros de la junta directiva las acciones que se debían priorizar, sobre todo, la creación de la base alimentaria de los animales, la que lograron y ha permitido, entre otras cosas, elevar el número de vacas a 60 y cumplir los planes de entrega a comercio y a la industria.

La experiencia de crear dúos de militantes y enviarlos a los sitios claves para verificar los procesos en marcha, fue retomada, continuó Rosa María Castro, con el fin de elevar los rendimientos de las áreas cañeras que, al ser revisadas, presentaban baja población de plantas y la hierba se las estaba «comiendo».

De productores de caña en condiciones de secano, pasarán progresivamente a contar con agua permanente en 506 hectáreas, gracias a las inversiones asociadas al Trasvase Este-Oeste. El núcleo, precisó, no puede permitir que se desaproveche ese beneficio.

